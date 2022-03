VÍDEO | Bolo de quase dois metros, orquestra e limusine chamam a atenção durante casamento em Marataízes

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 32

Vestido branco, terno, marcha nupcial, padrinhos, festa… A cerimônia de casamento para muitos é a mesma. Entretanto, o casal Samara Gomes e João Felipe Monteiro, foi muito além e resolveram inovar completamente. A inovação foi tanta, que a noiva garante que a cidade parou para assistir ao que ela tem chamado, de o ‘casamento do ano’.

Ela advogada, nascida em Marataízes, e ele engenheiro, nascido em Maceió (AL), se conheceram quando Samara se mudou com a família para o nordeste, por conta do trabalho de seu pai. Ficaram noivos em 2019 e, três anos depois oficializaram a união.

O casamento foi realizado no 5 de março de 2022, na Igreja Assembleia de Deus, em Marataízes, e a festa no distrito de Itaoca, em Itapemirim.

Segundo a noiva, o grande evento foi pensado para ser algo grande, majestoso, fugindo completamente do tradicional e do óbvio. E deu certo! A cerimônia parou a cidade e, não é para menos. Segundo Samara, o valor gasto ultrapassou os R$ 200 mil. Mas, ela afirma que foi menos de R$ 300 mil.

Entre muitas curiosidades, estava o bolo com 1,80 metros de altura, que foi cortado com espadas e sobre uma chuva de fogos; a chegada da noiva à igreja que foi feita em uma limusine; marcha nupcial tocada por orquestras, com piano de calda; flores 100% naturais, que mais pareciam um verdadeiro jardim; chofer para a entrada das alianças, gêmeas segurando o véu; entre outros.

“Casei em estilo realeza da Inglaterra, com direito à chegada na igreja de limusine, com decoração clássica. Sei que sou suspeita por falar isso, mas foi a casamento mais lindo do mundo”, contou Samara.

O evento reuniu 250 convidados, entre amigos dos noivos e familiares. Após o ‘casamento do ano’, os pombinhos planejam agora uma viagem para Buenos Aires, na Argentina, para curtir os dias de lua-de-mel.

