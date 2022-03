VÍDEO: Após confusão em posto de gasolina de Cachoeiro, frentista vai parar na Delegacia

Por Redação - Redação 673

Alguns vídeos de circuitos internos de um posto de gasolina de Cachoeiro de Itapemirim estão circulando por grupos de mensagens e tem chamado a atenção nesta quarta-feira (30). Nas imagens, é possível ver uma confusão entre um policial militar e um funcionário do estabelecimento, localizado na BR-101, próximo ao trevo da Safra.

Por não ter som, não é possível identificar o motivo da confusão. É possível apenas ver os dois um pouco próximos, como se estivessem conversando, em seguida, mostra o PM imobilizando e prendendo o homem.

Polícia Militar se posiciona sobre o caso

Em nota, a Polícia Militar informou que na manhã desta quarta-feira (30), dois policiais militares pararam em uma fila do posto de combustível para abastecer o veículo, quando notaram que havia apenas uma bomba em funcionamento, já que a outra estava desativada. A fim de entender o que teria acontecido para apenas uma estar em funcionamento, o sargento desceu do carro e perguntou ao frentista o que teria ocorrido, momento em que o PM teria sido tratado com rispidez pelo funcionário. O militar, então, respondeu ao homem que não havia necessidade de ser mal-educado e retornou ao carro para aguardar a sua vez.

No entanto, em uma conversa amigável com o tenente e analisando que no local haviam duas cercas de ferro que direcionavam os motoristas para uma única direção, desta forma, ele expressou-se dizendo que o ambiente era semelhante a uma área de curral. Porém, o frentista teria ouvido e se sentido ofendido, respondendo ao militar: “só se fosse sua mãe que estivesse aqui”. Diante da situação, o sargento saiu a procura da gerência do estabelecimento para registrar oficialmente uma reclamação. Já o tenente teria permanecido no local e, de forma respeitosa e educada, informado ao funcionário, que como consumidor, teria se sentido ofendido com o tratamento e que ele deveria tratar o cliente com mais profissionalismo e respeito. Porém, o homem não gostou e passou a direcionar ofensas ao tenente.

Durante a discussão, o militar informou ao homem que por ainda estar fardado e de serviço, as agressões verbais a eles proferidas poderiam ser registradas como desacato, tendo o frentista ignorado todas as orientações e prosseguido com os insultos. Momento em que o sargento retornou ao local e foi necessário o uso de força progressiva para imobilizar o homem e conduzi-lo à Delegacia.

Também tentamos entrar em contato com o posto de combustível para que o responsável ou o funcionário pudessem dar suas versões, entretanto, até o fechamento desta edição, não conseguimos contato. Se houver manifestação da parte envolvida, a matéria será atualizada.

