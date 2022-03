Vereador de Guaçuí rasgou documento por falta de apoio para CPI da Carne

Por Marcos Freire - Marcos Freire 34

Advertisement

Advertisement

O vereador de Guaçuí, Valmir Santiago, na sessão da Câmara Municipal da noite desta segunda-feira (21), resolveu demonstrar sua indignação e rasgou o documento que protocolou no Legislativo para a abertura da CPI da Carne. A motivação para o pedido de abertura se deve à denúncia feita por ele e outros dois vereadores sobre o descarte de 1,3 toneladas de carne de boi da merenda escolar do município, por estar estragada por problemas na conservação.

Continua depois da publicidade

O vereador usou a tribuna da Câmara para dizer que estava encerrado algo que nunca começou, se referindo ao pedido de abertura da CPI. “Este documento ficou à disposição dos vereadores que quisessem participar, mas não houve andamento”, disse. E depois de afirma que respeita a opinião de cada vereador, rasgou o documento que foi assinado por ele e pelos vereadores Aroldo Montoni Ferreira e Samyr Chambela da Silveira.

Valmir Santiago disse que contava com a participação dos demais vereadores, para investigar um assunto que veio a público no município. Ele disse que o vereador Samyr Chambela está dando andamento de outra forma legal, para que os fatos não se repitam. “Nossa responsabilidade é muito grande e a nossa credibilidade está se esvaindo”, afirmou.

Por sua vez, o vereador Samyr Chambela convidou Valmir para assinar um documento que vai encaminhar ao prefeito Marcos Luiz Jauhar. “Estou enviando um ofício de recomendação ao prefeito com uma lista de normas e métodos para que não volte a ocorrer o problema”, revelou o vereador que é funcionário do Idaf há mais de 10 anos, justamente fazendo a fiscalização de situações como a encontrada no armazenamento da carne da merenda escolar de Guaçuí.

Continua depois da publicidade

O vereador Aroldo Montoni lembrou quando recebeu a denúncia, chamou seus colegas vereadores e foi constatado o problema. “Fiz solicitação de CPI, fui o primeiro a assinar, tive apoio de Valmir e Samyr, mas não conseguimos mais uma vez concretizar”, destacou, e também rasgou o documento da CPI, em protesto. “Não é possível apodrecer 1,3 tonelada de carne e não poder ser apurado de quem é a responsabilidade”, completou.

A questão da carne descartada pelo município começou com o descarte de 809 kg de carne, constatada em loco pelos próprios vereadores e, depois outros 500 kg informados pela própria Vigilância Sanitária do município. Ou seja, 1.300 kg que precisaram ser jogados fora, em um intervalo inferior a um ano.

Além disso, no Relatório de Descarte, do Departamento de Vigilância Sanitária, de 17 de maio de 2021, também foi informado que foram descartados 50 kg de filé de peito de frango e 20 kg de de macarrão espaguete. Houve também outro relatório, do dia 7 de janeiro de 2022, que registrou o descarte de outros produtos e mais 25 kg de carne.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Quando fizeram a denúncia, na sessão da Câmara passada, Samyr Chambela e Valmir Santiago afirmaram que, se não fosse aprovada uma CPI, iriam levar a situação ao Ministério Público. E o mesmo foi dito pelo vereador Aroldo Montoni Ferreira que classificou a situação como lamentável.

Na oportunidade, a Prefeitura de Guaçuí afirmou que, após identificar o problema na câmara fria, foi adquirido um compressor novo e realizados serviços de manutenção, sendo identificado que a instalação elétrica do almoxarifado está arcaica, não comportando a carga elétrica necessária ao bom funcionamento do complexo, o que resultou na desativação da câmara fria até a instalação de um novo padrão de energia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].