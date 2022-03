Veja quais foram os nomes de bebês mais populares em Cachoeiro em 2021

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 96

Arthur, Laura e Miguel. Esses foram os nomes de bebês mais registrados em Cachoeiro de Itapemirim no último ano. Segundos dados do Portal da Transparência de Registro Civil, em 2021 nasceram 2.887 mil bebês na maior cidade do Sul do Espírito Santo. Outra curiosidade é que, em Cachoeiro, nasceram mais meninos do que meninas no ano passado. Veja a lista dos nomes mais populares nos cartórios cachoeirenses.

ARTHUR

59 registros

LAURA

54 registros

MIGUEL

54 registros

THEO

50 registros

GAEL

49 registros

HELENA

49 registros

GABRIEL

42 registros

HEITOR

40 registros

ALICE

37 registros

BERNARDO

35 registros

ANTONELLA

25 registros

EMANUEL

24 registros

AGATHA

23 registros

VALENTINA

23 registros

ELISA

23 registros

ISADORA

22 registros

LIZ

22 registros

HENRIQUE

21 registros

DAVI

21 registros

SAMUEL

20 registros

RAVI

19 registros

BENICIO

19 registros

ANTHONY

19 registros

LUIZA

18 registros

SOPHIA

18 registros

CECILIA

18 registros

ELOA

18 registros

LORENZO

17 registros

BENJAMIN

16 registros

PEDRO

16 registros

HELOISA

16 registros

BRAYAN

15 registros

MAITE

15 registros

LIVIA

14 registros

ISIS

14 registros

MAYA

14 registros

MURILO

13 registros

GUILHERME

13 registros

ISAAC

13 registros

LUCAS

13 registros

LARA

13 registros

MARIA LUIZA

12 registros

MARIANA

12 registros

JOAO MIGUEL

12 registros

NOAH

12 registros

ESTHER

12 registros

JOAQUIM

12 registros

MARIA EDUARDA

11 registros

MARIA ALICE

11 registros

ICARO

11 registros

