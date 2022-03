Veículos, motos e bens ociosos a partir de R$ 3,2 mil em leilão on-line no Espírito Santo

Por Redação - Redação 56

Já está no ar o leilão on-line de veículos, motocicletas e bens ociosos, promovido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). O acesso ao certame é realizado exclusivamente pelo site do leiloeiro www.vixleiloes.com.br. Os lances virtuais podem ser registrados até às 09 horas do próximo dia 26 de março.

O leilão reúne 97 lotes, a maioria composta por automóveis. Entre os modelos de veículos ofertados estão: Fiat Palio Fire, Ford Transit Diesel, Ford Fiesta Sedan, Ford Focus, Ford Ranger, Ford Ecosport XL 1.6, Volkswagen Gol, GM Vectra, Astra Sedan, Honda/XRE 300 e Yamaha/Lander XTZ250.

O lote de veículo com menor lance é o de Nº 36, no valor inicial de R$ 3.200,00, composto por um Ford Fiesta 1.6 Flex. Já o lote de motocicleta com menor lance é o de Nº 70, no valor inicial de R$ 2.200,00, composto por uma Honda CG 125 Titan KS.

Estão aptas a participar dos leilões pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da comissão de leilões. A visitação dos bens ofertados poderá ser realizada de 21 a 25 de março, das 09 às 15 horas, no pátio da Seger, situado na Rua Bahia, Nº 14, bairro Jardim América, em Cariacica. Não é necessário agendamento, mas o uso de máscara de proteção é obrigatório.

Serviço:

Leilão de veículos, motocicletas e bens ociosos

Data: 26 de março (sábado)

Horário: 09 horas

Lances liberados em: www.vixleiloes.com.br

#PraTodosVerem: No registro, um Ford EcoSport, de cor preta, com uma faixa branca na lateral, estacionado em um depósito, com outros veículos em volta.

