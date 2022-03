Unimed Sul comemora dois anos de hospital em Cachoeiro com apresentação do cantor Anderson Freire

Por Redação - Redação 24

Advertisement

Advertisement

Há exatos dois anos, entrava em funcionamento em Cachoeiro de Itapemirim o mais moderno complexo hospitalar da região Sul do Espírito Santo, com estrutura, equipamentos, procedimentos e atendimento de excelência para a região.

Continua depois da publicidade

Após esse período, o Hospital Unimed localizado na rodovia Cachoeiro x Safra já contabiliza 71.582 atendimentos entre consultas, exames, procedimentos, cirurgias e internações, oferecendo um atendimento completo, integrado e evitando deslocamentos de clientes para outras localidades. Somente as cirurgias chegaram a 33.025 e as internações, 13.458.

O aniversário da unidade foi comemorado por cooperados, colaboradores e clientes na manhã desta quarta-feira (30), com uma pequena cerimônia no local. O encontro teve participação do cantor gospel Anderson Freire, que percorreu corredores, visitou pacientes internados e fez ainda, uma linda apresentação.

A tecnologia de ponta e o cuidado humanizado, baseado no Jeito de Cuidar Unimed, são os principais diferenciais do complexo hospitalar, que integra um seleto grupo de instituições hospitalares no Brasil com a certificação internacional HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), sendo reconhecido como único hospital digital do Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

A unidade também é a primeira do Estado a utilizar a tecnologia da Laura Inteligência Clínica, uma inteligência artificial capaz de monitorar os pacientes e identificar aqueles com trajetória de risco. A tecnologia consegue, em tempo real, conectar e analisar dados e todo monitoramento é automatizado, permitindo acesso rápido ao histórico dos pacientes, exames laboratoriais, emissão de alertas e atualizações instantâneas e personalizadas.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, lembra que o Hospital Unimed é um projeto de longo prazo da Unimed Sul Capixaba e um compromisso da cooperativa para oferecer a melhor assistência aos clientes. “Temos as ferramentas necessárias para o diagnóstico e o tratamento mais preciso de nossos clientes e uma equipe que faz toda a diferença no dia a dia, com médicos e profissionais de suporte assistencial altamente qualificados para o exercício de suas funções. Assim como nossa estrutura, nosso corpo clínico é diferenciado, com o compromisso com o atendimento humanizado baseado no Jeito de Cuidar Unimed”, afirmou.

Cirurgias inéditas e estrutura avançada

A diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul, Grazielle Grillo, lembra da importância do Hospital Unimed para um atendimento eficaz durante a pandemia, o que resultou em um baixo índice de mortalidade por Covid-19 na unidade, quando comparada a outras. Grazielle Grillo também enfatiza que nesses dois anos, o Hospital Unimed foi responsável pela realização de alguns procedimentos inéditos na região, como uma cirurgia para remover um tumor cerebral de uma criança de 12 anos utilizando do método awake, com a paciente acordada.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Também foi realizada na unidade a primeira cirurgia de ablação por microondas, que é um método ainda recente no Brasil no tratamento de câncer. O conjunto de procedimentos inéditos incluiu, ainda, o implante de cardiodesfibrilador interno subcutâneo para corrigir distúrbios do coração de uma paciente e uma videoartroscopia de tornozelo feita em uma criança, que demandou aparelhos específicos para a faixa etária.

Com a inauguração do Hospital Unimed, a Unimed Diagnóstico e a Unimed Oncologia foram modernizadas e a Unimed Coração foi implementada, para o atendimento avançado de pacientes cardiológicos. Essas estruturas ocupam alas exclusivas da unidade, reunindo UTI Coronariana, equipamentos de alta performance e integração completa com outras unidades próprias da Unimed Sul Capixaba, como o Centro de Especialidades Unimed e o Pronto Atendimento Unimed.

A unidade também trouxe para Cachoeiro alguns equipamentos ainda inéditos na região, como a tomografia computadorizada de corpo inteiro e a mamografia 3D com compressor curvo (primeira a ser utilizada no Estado), além de uma ressonância magnética de alta potência (segunda instalada na América Latina e primeira instalada no Brasil).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].