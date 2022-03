Unimed Sul Capixaba elege nova diretoria para os próximos quatro anos

Por Redação - Redação 65

A Unimed Sul Capixaba conta com nova diretoria para o próximo quadriênio. Em cerimônia realizada nesta semana, no auditório da Sede da cooperativa, em Cachoeiro de Itapemirim, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, tomaram posse os novos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Técnico.

O evento teve a participação de cooperados, parceiros, clientes e lideranças do segmento de saúde suplementar e cooperativista. Entre eles, o presidente da Unimed Federação Espírito Santo, Alexandre Ruschi, e o presidente da OCB-ES, o também médico Pedro Scarpi, além do deputado federal Evair de Melo. A nova diretoria foi eleita em processo que contou com chapa única. O mandato irá até março de 2026.

Nesta nova gestão, o oftalmologista Fernando Lemgruber deixou a função de diretor Financeiro e assumiu a presidência da operadora, sucedendo ao pneumologista Leandro Baptista, que encerrou o seu ciclo à frente da operadora de saúde.

“Sabemos que os tempos que enfrentaremos serão desafiadores para o mercado de saúde suplementar, por conta dos reflexos da pandemia e da economia. Mas estamos preparados. A Unimed Sul Capixaba tem sua base erguida com solidez na boa gestão, no trabalho sério e no compromisso de cada um que faz parte dessa história. Vamos chegar a esse futuro desafiador dando um passo adiante. Aliás, muitos passos rumo à inovação e à transparência”, destacou o novo presidente.

“Nestes próximos anos de gestão, assumimos o compromisso de continuar sendo referência no mercado e atuando com os melhores profissionais – porque esse é o nosso Jeito de Cuidar Unimed. É o que nos inspira”, completou.

Nova gestão da Unimed Sul Capixaba

A nova gestão também passou a ser formada pelos médicos Bruno Beber Machado (diretor vice-presidente), Grazielle Silva Ferreira Grillo (diretora de Recursos Próprios), Carlos Frederico Buloto Schmitd (diretor Financeiro), Luiz Sérgio Ervatti (diretor de Mercado) e Abel Sant’Anna Junior (diretor de Provimento de Saúde).

Encerrando o seu mandato, Leandro Baptista enfatizou que todo o caminho trilhado e os avanços conquistados nos últimos anos são frutos do empenho de cada médico cooperado e dos colaboradores, além da seriedade e do profissionalismo da gestão.

“No período, atuamos para manter a liderança e nos desafiamos diariamente para fazer o melhor pelo cliente, com atendimento de qualidade, eficiência dos serviços e competitividade no mercado. Nossa maior conquista, sem dúvida, foi o Hospital Unimed que hoje é referência, o mais moderno do Estado que nos permite resolver todos os problemas de saúde da nossa região”, destacou.

Novos projetos

Para os próximos anos, a diretoria da Unimed Sul Capixaba pretende desenvolver novos projetos e melhorar as ações já implantadas. Entre eles estão a ampliação do uso da Tecnologia da Informação para dar suporte às decisões clínicas e de gestão; a expansão e o aprimoramento do Programa de Educação Continuada e o aumento da integração com a rede de prestadores.

Atualmente, a cooperativa tem uma carteira de clientes com mais de 94 mil vidas, atendidas por 444 cooperados, além de contar com mais de 1.000 colaboradores na assistência e nas demais áreas de suporte – operacionais e administrativas.

