Tyago Hoffmann e Lenise Loureiro deixam Sectides e Turismo; conheça os novos titulares

Por Redação - Redação 23

O Governo do Estado informa que o advogado Ricardo Claudino Pessanha, de 42 anos, vai assumir a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) no lugar do atual titular, Tyago Hoffmann. Ricardo Pessanha assume o cargo nesta sexta-feira (1). O novo secretário atuava como subsecretário de Gestão e Parcerias na própria secretaria.

Ricardo Pessanha é natural de Cachoeiro de Itapemirim, pós-graduado em Direito Público e em Direito Tributário. Foi procurador adjunto do Município de Cachoeiro de Itapemirim e procurador-geral dos municípios de Viana e Linhares e da Câmara de Vereadores de Vitória. Na atual administração ocupou ainda o cargo de subsecretário de Estado de Governo.

Secretaria de Turismo

O Governo do Estado informa ainda que o bacharel em Direito, Fernando Rocha, de 55 anos, vai assumir a Secretaria de Turismo (Setur) no lugar da atual titular, Lenise Loureiro. Fernando Rocha assume o cargo nesta sexta-feira (1). O novo secretário atuava como Gestor de Projetos na própria secretaria.

Fernando Rocha é casado, pai de duas filhas, graduado em Direito e exerceu mandatos de vereador e prefeito em Santa Leopoldina. Foi diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e ouvidor-geral do Estado. Na atual administração, Fernando Rocha foi subsecretário de Relações Sindicais da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e presidente da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES).

