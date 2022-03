TSE autoriza novas eleições em Itapemirim. Prefeito e vice são cassados

Por Basílio Machado - Basílio Machado 53

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, na sessão desta quinta-feira (31), a convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) de novas eleições no município de Itapemirim. Por unanimidade, o Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Carlos Horbach, que confirmou a cassação dos mandatos do prefeito eleito em 2020, Thiago Peçanha Soares, e do vice, Nilton Cesar Santos (Niltinho) e revogou a liminar que os mantinham nos cargos.

Em até 90 dias, deverá ser marcada uma nova eleição. Até lá, fica no cargo o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Lima. Para se evitar um período muito alongado de interinidade à frende da Prefeitura, também é possível que o TRE marque as eleições por um período menor, de 60 dias.

Segundo um experiente advogado do litoral, não cabe mais recurso à decisão do TSE. Dessa forma, é provável que o novo pleito tenha a participação do segundo colocado nas últimas eleições no município, Doutor Antônio Rocha, que teve o apoio da deputada federal Norma Ayub e do deputado Theodorico Ferraço, na ocasião.

O atual prefeito, Thiago Peçanha e o ex-prefeito, também afastado, Luciano Paiva, estão impedidos legalmente de se candidatarem. Para defender seu legado, Thiago pode contar com o seu vice, Niltinho, que não perdeu a elegibilidade no processo, ou lançar um outro nome do seu círculo político. Nesta tarde, informações dão conta de que Thiago ainda permanece em Brasília, de onde acompanhou o julgamento. Procurada pela reportagem, a assessoria do agora ex-prefeito não retornou às ligações.

Norma Ayub, que transferiu seu domicílio eleitoral para disputar as eleições em Marataízes, não deve participar do pleito como candidata. A deputada já está envolvida na disputa por uma vaga na Câmara Federal pelo Partido Progressista (PP), ao qual se filiou esta semana.

Thiago e Niltinho foram cassados por abuso de poder político e conduta vedada após distribuição gratuita de bens, nomeações e contratações exageradas de servidores comissionados e estagiários, e por veiculação de publicidade institucional em período vedado.

O Plenário do TSE determinou a imediata comunicação da decisão ao TRE, para que seja determinada a posse do presidente da Câmara de Vereadores no comando interino da Prefeitura. Os trâmites administrativos para a convocação de nova eleição devem seguir as regras do parágrafo 3º, do artigo 224 do Código Eleitoral.

Julgamento

A cassação do prefeito e do vice foi definida pelo TRE em fevereiro de 2021, mas ambos permaneciam no cargo por decisão liminar fundamentada na inconveniência de se alternar a chefia do Poder Executivo no curso da pandemia de covid-19.

Segundo o regional, houve abuso de poder tanto na modalidade excesso, quanto na modalidade desvio, decorrente da utilização da administração pública para promoção de interesses pessoais. A decisão se baseou nas contratações irregulares de servidores efetivados no período eleitoral, bem como pelo uso indevido de meio de comunicação social e de dinheiro público.

No voto, o ministro Carlos Horbach, relator do caso, afirmou que as “robustas provas” contidas no processo atestam que as condutas violaram a lisura, a isonomia e a normalidade do pleito de 2020, e confirmam a pratica do abuso de poder político, “uma vez que a máquina pública foi totalmente mobilizada para quebrar o equilíbrio da disputa eleitoral”.

Para o relator, a divulgação de peças publicitárias em período vedado, com nítida finalidade eleitoral, e a utilização indevida da administração municipal em busca de apoio político possui gravidade suficiente para caracterizar o abuso de poder político com as consequentes sanções de perda do mandato e de inelegibilidade.

