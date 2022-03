Três mulheres ganham o sorteio de smartphones para vacinados contra Covid em Cachoeiro

Por Redação - Redação 37

Três mulheres ganharam o sorteio de smartphones para vacinados contra Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Prefeitura, o concurso foi realizado na manhã desta sexta-feira (18), em uma transmissão ao vivo em seu canal oficial no YouTube.

Ao todo, três smartphones foram sorteados para os munícipes. As ganhadoras foram: Maria de Fátima Vieira Alves, Leyza Therezinha Zigoni e Kayllane de Souza Santos, que receberão contato de servidores municipais para serem informadas sobre a retirada dos prêmios.

O sorteio foi realizado pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, que é vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), e utilizou dados compartilhados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) sobre a situação vacinal da população. Os aparelhos foram doados por empresa parceira da iniciativa, não havendo custos para o município.

Puderam participar: adolescentes de 12 a 17 anos que tomarem a primeira ou segunda dose; adultos de 18 a 59 anos que tomarem a dose de reforço – disponível após quatro meses do recebimento da segunda dose – e pessoas de 60 anos ou mais que tomarem a terceira dose (reforço), disponível, para este público, três meses após a segunda aplicação. As doses foram contabilizadas até a última terça-feira (15).

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, a realização do sorteio foi mais uma estratégia desenvolvida pela Prefeitura para ampliar a cobertura vacinal no município e para que seja alcançada a classificação de risco muito baixo (azul), no mapa estadual de risco da Covid-19.

“Estamos nos aproximando da classificação azul, onde poderemos voltar quase à normalidade do nosso dia a dia. Falta muito pouco para nossa microrregião alcançar as metas estabelecidas, por isso, continuaremos focados em desenvolver estratégias para incentivar a imunização dos cachoeirenses”, comentou o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

“Nós, do poder público, estamos sempre atentos à novas estratégias para sensibilizar a população sobre a importância da vacina contra a Covid-19, que demonstra resultados muito positivos na prevenção de internações e óbitos”, afirmou o vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes, que coordena o Serviço de Comando Operacional (SCO) para combate à pandemia no município.

Idosos e adolescentes poderão se vacinar neste sábado (19)

A Semus realizará um novo mutirão de vacinação contra a Covid-19 no próximo sábado (19). Os públicos-alvo, desta vez, são os adolescentes (12 a 17 anos) que ainda não tomaram a primeira dose e os idosos (a partir de 60 anos) que ainda não receberam a dose de reforço.

A ação ocorrerá das 8h ao meio-dia, na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” (Centro Municipal de Saúde), no bairro Santo Antônio.

Região Central Sul se aproxima do Risco Muito Baixo

A Microrregião Central Sul, da qual Cachoeiro de Itapemirim faz parte, se aproxima da classificação muito baixo (azul) no mapa estadual de risco da Covid-19. Para isso, é necessário que, juntas, as cidades que compõem a microrregião atinjam metas estabelecidas para a vacinação.

Atualmente, para alcançar a classificação azul, 1,05% dos adolescentes e 2,88% dos idosos ainda precisam tomar, respectivamente, a primeira aplicação e a dose de reforço. Em ambos os casos, é exigida a meta de 90% de cobertura vacinal.

No risco muito baixo, as medidas aplicadas às demais classificações de risco (extremo, alto, moderado, baixo) serão extintas. Com isso, não haverá mais necessidade de aplicação das medidas restritivas em sua quase totalidade.

