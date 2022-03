Traficantes de drogas elitizadas são presos em Cachoeiro durante operação

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 29

A Polícia Civil prendeu dois homens por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (11). Chama de Operação Prodigus, a ação foi realizada, de forma conjunta, por policias civis de Alegre, Guaçuí e Cachoeiro.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, à respeito de crimes de tráfico de drogas “elitizadas”, como ecstasy e haxixe.

As investigações indicam que as drogas eram provenientes de encomendas enviadas pelos correios e, após o recebimento, eram redistribuídas em cidades da região sul capixaba. Inclusive, uma dessas encomendas foi interceptada pela equipe de investigações com colaboração da equipe de segurança do Centro de Distribuição dos Correis, localizado no munícipio da Serra.

Os dois homens autuados em flagrante foram encaminhados para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim. Um deles foi preso no bairro Campo Leopoldina. Com ele, foram encontrados dinheiro, entorpecentes e outros materiais para venda de drogas.

