Temporada de Areia de Cachoeiro inicia disputa dos torneios femininos

Redação 11

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro retomou, na noite da última terça-feira (8), os jogos da Temporada de Areia, série de competições de esportes de verão promovida pela pasta, dando início aos torneios das modalidades femininas.

As partidas aconteceram na quadra da Associação de Moradores do Bairro Amarelo (Amobam), localizada na rua Francisco Martins, onde as mulheres começaram as disputas pelos títulos de campeãs no voleibol de areia e beach tennis.

São 12 duplas participantes em cada modalidade, que voltam a se enfrentar ainda nesta quarta-feira (10), em busca da classificação para as partidas finais, marcadas para a próxima semana – confira o cronograma abaixo.

De acordo com a secretária municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de vida de Cachoeiro, Lilian Siqueira, o início dos jogos femininos na última terça (8) teve um significado ainda mais especial.

“Demos início aos torneios femininos em uma data muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Nos últimos anos, as mulheres têm conquistado cada vez mais destaque no esporte, alcançando modalidades antes quase exclusivamente direcionadas ao público masculino, e isso é motivo de muito orgulho”, frisou a secretária municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Lilian Siqueira.

Visibilidade

A sceretária também destaca que a realização de torneios femininos, como os da Temporada de Areia, são muito importantes para dar mais visibilidade às atletas profissionais e amadoras do município.

O sentimento de orgulho também foi compartilhado pelas participantes do torneio, que manifestaram alegria em comemorar, por meio do esporte, essa data tão importante.

“Nós, mulheres, temos conquistado nosso espaço nos últimos anos, não só no esporte, mas em todas as áreas da vida. Parabéns à Prefeitura de Cachoeiro pela iniciativa de trazer um evento que promova a democratização do esporte e lazer em nossa cidade”, comentou Karen Camata, que junto com sua dupla, Mariana Quaresma, disputam o torneio de voleibol de areia.

Além de troféus e medalhas compatíveis com sua colocação final, as vencedoras também receberão uma premiação em dinheiro, oferecida pelos apoiadores do evento.

Disputas de beach soccer continuam

Além do início das disputas nas modalidades femininas, a Semesp também retomará, na noite desta quarta (9), às 19h, na Quadra de Areia BNH de Cima (Praça Adão Filho), os jogos do torneio de beach soccer masculino da Temporada de Areia.

A grande final está marcada para o dia 17 de março, e contará com a participação do jogador profissional Bruno Xavier, que disputará uma partida amistosa com ex-jogadores do clube cachoeirense Estrela do Norte.

Bruno, que já conquistou o mundial de beach soccer com a seleção brasileira em 2017, coleciona, também, diversas premiações individuais, sendo eleito, por duas vezes, o melhor jogador do mundo na modalidade.

Confira o cronograma dos próximos jogos da Temporada de Areia

Voleibol de areia feminino

10 de março – 17h30 – 2ª Etapa – Quadra de Areia do Amarelo

15 de março – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do Amarelo

Beach soccer masculino

9 de março– 17h30 – Fase de Grupos – Quadra de Areia do BNH

17 de março– 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do BNH

Beach tennis feminino

10 de março– 17h30 – Fase Classificatória – Quadra de Areia do Amarelo

16 de março – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do Amarelo

