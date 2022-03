Suspeito invade casa para furtar e é esfaqueado por morador em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 244

Um morador feriu a facadas um homem que invadiu sua casa no início da noite desta quarta-feira (2), em Cachoeiro de Itapemirim. O caso ocorreu na Rua das Acácias, no “Morro do Chalé”, que fica no bairro Vila Rica.

De acordo com a Polícia Militar, o morador, de 53 anos, chegou em casa por volta das 18h30 e se deparou com o suspeito que havia acabado de pular o muro da residência com objetivo de praticar furtos.

Nesse momento, o dono da casa lutou com o bandido e usou uma faca para se defender. O invasor é conhecido no bairro por praticar furtos e roubos para sustentar o vício em drogas.

O criminoso foi socorrido pelo Samu e levado para a Santa Casa de Misericórdia do município. Ele ficou sob escolta policial e, após receber alta médica, será encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

