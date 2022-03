Startup capixaba de maconha é destaque no País em atendimento medicinal

Por Redação - Redação 14

Empresários querem transformar o Espírito Santo no “Vale do Silício da maconha” e por meio da CBD Express, startup criada durante a pandemia, Rômulo Corrêa e Guilherme Deps desenvolveram a “Wine.com” do mercado medicinal de maconha, que já vem atendendo pacientes no Brasil inteiro.

Uso da maconha medicinal para ajudar quem precisa

Desde 2015 Rômulo já ajudava famílias a importarem legalmente medicamentos à base de cannabis (também conhecida como maconha), para que pacientes com várias doenças, como epilepsia, esclerose múltipla, autismo, dentre outras dezenas, pudessem se tratar.

A ideia sempre foi ajudar, auxiliar as pessoas, e toda essa atividade com pegada social bastante evidente acabou virando um negócio. Assim, no ano de 2020, foi fundada a CBD Express, startup focada em auxiliar famílias e pacientes a terem acesso tanto a médicos prescritores de medicamentos à base de cannabis (principalmente o canabidiol – CBD – daí o nome da startup), como a medicamentos de qualidade com preço justo.

Dessa maneira, a startup facilita e desburocratiza todo o processo de obtenção de receita médica junto aos profissionais qualificados, assim como a autorização que o paciente necessita da ANVISA para importar o medicamento. “Maconha medicinal é remédio, é medicamento, estamos aqui para ajudar e para fornecer suporte para todos aqueles que precisam. Toda a nossa atividade é hoje respaldada pelas regulamentações da ANVISA”, disse Rômulo, CEO da CBD Express.

“Vale do Silício da cannabis medicinal”

Segundo Guilherme Deps, Diretor Jurídico da startup, a área de cannabis medicinal está realmente tendo um crescimento expressivo no Brasil, com o nascimento de vários empreendimentos voltados para o setor, e nosso pioneirismo no Espírito Santo é um motivo muito forte para nos animarmos. A médio prazo, certamente, a ideia é criarmos um polo de inovação agregando pesquisa, medicina de ponta, tecnologia, e agronegócio, consolidando uma espécie de “Vale do Silício da Maconha” no estado, criando empregos e gerando novas oportunidades. Sem sombra de dúvidas vamos contribuir para a guinada que nosso Estado está tendo no que se refere a inovação e tecnologia.

Hoje a CBD Express funciona como uma plataforma que conecta médicos de várias especialidades, pacientes que necessitam de tratamento com maconha medicinal e as maiores marcas de medicamentos à base de cannabis do mundo, como as gigantes americanas USAHEMP e HempMeds. Segundo Rômulo e Guilherme, atualmente a ideia é agregar qualidade, acessibilidade e logística impecável, assim como fez a Wine.com, fundada por Rogério Salume. “A ideia é fazer o que Rogério fez no setor de vinhos, só que a gente vai fazer no setor de cannabis aqui no Brasil”, disse Rômulo.

Com pouco mais de 1 ano de empresa, a CBD Express já conta com dezenas de representantes comerciais no país e já auxiliou mais de 600 famílias a obterem medicação. Além disso, a startup já doou mais de R$50.000,00 em medicamentos para pacientes em estado de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil inteiro.

