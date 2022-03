“Somos capazes de vencer qualquer obstáculo”, afirma Secretária de Administração de Cachoeiro

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 117

“Somos capazes de vencer qualquer obstáculo”. Com essa afirmação, a secretária de Administração de Cachoeiro, Lorena Vasques Silveira, defende o empoderamento feminino. Segundo ela, as mulheres devem se posicionar e ocupar, de forma mais expressiva, os mais variados espaços.

Lorena é mais uma das mulheres fortes que estão ocupando postos de trabalho antes considerados “masculinos”. Com muita inteligência, força e determinação há pouco mais de um ano ela tem realizado um trabalho de excelência sendo a responsável pela gestão da Secretaria de Administração, acrescida da subsecretaria de transportes.

Uma responsabilidade enorme, que, com muita dedicação, ela tem tirado de letra. “Enquanto estou na oficina resolvendo um problema da patrol, estou atendendo a ligação do meu subsecretário de RH para falar de promoção e progressão dos servidores”.

São várias funções que ela administra, provando mais uma vez a capacidade que as mulheres têm de dar conta de “tudo ao mesmo tempo”.

Em alusão ao mês em que o sexo frágil (ou seria forte) é homenageado, fizemos uma série de entrevistas com as mulheres que ocupam o primeiro escalão do Executivo Municipal de Cachoeiro. Vamos conhecer um pouco melhor a Secretária de Administração, Lorena Vasques Silveira.

Neste mês dedicado às mulheres, quais as conquistas até aqui e quais ainda temos para conquistar?

Março é um mês muito especial para nós mulheres, afinal o dia 08 nos faz refletir onde conseguimos chegar através da nossa força, dedicação e persistência. A mulher vem ocupando o seu espaço na sociedade, mostrando cada vez mais o seu potencial. Enfrentamos muitas lutas, dificuldades e preconceitos, e em meio a um mundo “machista”, conseguimos conquistar o direito ao voto, o respeito e, sobretudo o reconhecimento da sociedade. Ainda enfrentamos muitos desafios. Alguns tentam nos desencorajar, outros duvidam da nossa capacidade, alguns dizem até que somos “sexo frágil”, mas quando a mulher descobre a guerreira que existe dentro dela, nada é capaz de desmotivá-la a ponto de lhe fazer desistir dos seus objetivos. Conquistamos muitas coisas perante a sociedade e estamos buscando a cada dia o nosso espaço, mas, sem dúvidas, a maior conquista de uma mulher é poder reconhecer o verdadeiro potencial dela…. É saber de onde ela veio e onde ela pode chegar. É poder se olhar no espelho todos os dias e se orgulhar da sua virtude. Ainda temos muito a conquistar, devemos nos posicionar e ocupar, de forma mais expressiva, o lugar que é nosso por direito e merecimento. Devemos acreditar no nosso potencial e saber que somos capazes de vencer qualquer obstáculo.

Como é ser mulher nos dias atuais? Quais os lugares de destaque que ainda precisamos lutar para mais espaço?

Ainda enfrentamos algumas dificuldades e preconceitos. Muitas vezes a mulher que ocupa uma posição de destaque na sociedade é desafiada a provar que conseguiu conquistar aquele espaço por mérito do seu próprio esforço e dedicação. Recentemente tivemos o desprazer em ler nos jornais e noticiários o infeliz comentário preconceituoso de dois deputados, um estadual e outro federal, sendo um, lamentavelmente do nosso Estado, sobre as mulheres da Ucrânia. É difícil acreditar que em pleno século XXI, diante de tantas conquistas, ainda existem pessoas que duvidam da nossa real capacidade. Mas mesmo diante desses desafios, podemos nos orgulhar de quem somos. Hoje temos a grata satisfação de ver a figura da mulher em bancos, nos comércios, na política, dona dos seus próprios negócios, enfim…. A mulher já galgou o seu espaço na sociedade, porém, mesmo estando representada em diversas áreas, ainda precisamos nos dispor mais, acreditando que podemos sim, ocupar espaços de destaque na sociedade, inclusive na política. Um exemplo bem próximo é o nosso legislativo municipal, que não tem uma mulher ocupando cadeira.

O mês é de comemoração ou reflexão para as mulheres? Por quê?

Penso que o mês de março é de comemoração pelas conquistas que foram colecionadas até aqui, mas também é de reflexão, pois diante desse mundo “machista” e face às inúmeras dificuldades e desafios enfrentados no dia a dia, muitas vezes ficamos desacreditadas de nós mesmas. O dia 08/03 nos faz resgatar a força e a coragem, trazendo à nossa memória que não devemos nos abater por nada, pois grandes foram as nossas conquistas até aqui e não podemos nunca mais abrir mão delas, havendo apenas a possibilidade de angariar mais vitórias. Progredir e seguir em frente, sempre!!!

Por que ainda temos pouca representatividade na política? O que falta?

Apesar da mulher ter conseguido ocupar o seu espaço na política, é possível perceber que os homens ainda dominam esse meio. Normalmente temos muito mais candidatos homens do que mulheres. Isso pelo fato de muitas mulheres ainda não acreditarem no seu próprio potencial. Talvez o que falta é um pouquinho mais de ousadia e coragem, pois indubitavelmente podemos disputar de forma igualitária uma posição política.

Como trabalhar e divulgar a valorização da mulher no ambiente de trabalho e social?

A Secretaria Municipal de Administração me ensina muito todos os dias. Em janeiro de 2021 assumi a gestão da pasta da SEMAD acrescida da subsecretaria de transportes. Entre máquinas, caminhões, carros, motoristas, mecânicos, gerência de contratos, licitação, RH, arquivo, almoxarifado, protocolo, dente outros, pude perceber como a mulher é capaz de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo.

Enquanto estou na oficina resolvendo um problema da patrol, estou atendendo a ligação do meu subsecretário de RH para falar de promoção e progressão dos servidores. Enquanto estou no almoxarifado orientando a organização dos materiais, estou acompanhando a disputa da licitação no portal.

Assim como eu, grande parte das mulheres trabalham, cuidam dos filhos, do marido, vai à academia, resolve problemas familiares e ainda almoça com a sogra (rsrs). Isso nos faz perceber quão guerreira somos. Conseguimos administrar diversas situações em uma mesma fração de segundos. Eu sempre tento fazer a diferença na vida das pessoas que cruzam o meu caminho, em especial das mulheres. Às vezes ela só precisa ouvir uma palavra amiga ou só precisa que alguém reconheça o seu trabalho ou ainda, só quer que alguém repare no cabelo escovado ou na unha pintada. Às vezes ela precisa que alguém mostre pra ela o potencial que ficou esquecido em meio aos seus medos. Relembrá-la do seu valor, incentivando-a a nunca desistir e persistir na realização dos seus sonhos, mostra sobretudo a verdadeira essência da mulher.

