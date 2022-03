Shows, jogos e eventos culturais não terão mais limitação de público a partir de sábado no ES

Por Redação - Redação 24

Na tarde desta quarta-feira (30), o governador Renato Casagrande (PSB), anunciou novas medidas para shows, eventos sociais, culturais e esportivos durante um evento do turismo, realizado no Palácio Anchieta.

“Com a queda nos casos de Covid, conseguimos chegar, tecnicamente, a uma decisão importante: a partir de sábado, não segunda-feira como de costume, não teremos mais limitação de público em eventos sociais e culturais no Espírito Santo”, anunciou o governador.

A partir de sábado (2), os jogos do Campeonato Capixaba, shows e eventos culturais não terão mais limitação do público. “Essa medida vai impulsionar nosso turismo e alavancar esse setor tão sofrido com a pandemia. Isso só é possível neste momento, com a pandemia sob controle”, completa Casagrande.

O governador alertou ainda que os promotores de eventos e casas de show precisam manter as licenças e os alvarás para o funcionamento dos espaços.

