"Ser a Rainha do Rodeio é meu sonho", diz candidata de Conceição do Castelo

Redação 69

Representando o município de Conceição do Castelo, Micaela Pagio do Rosário, de 26 anos, é mais uma das 16 concorrentes ao título de Rainha do Alegre Rodeio Festival. Segundo ela, esse é um sonho. “Ser a Rainha do Rodeio é meu sonho. Vou dar o melhor de mim para poder trazer a faixa para minha cidade, e poder encher de orgulho todos que me ajudaram me apoiaram e torceram por mim”, destaca.

O desfile da Rainha e das Princesas do rodeio, fazem parte da programação do Alegre Rodeio Festival, que vai acontecer nos feriados da Semana Santa, nos dias 16 e 17, e na semana seguinte no feriado de Tiradentes, de 20 a 24 de abril. O Baile da Rainha do Rodeio, com a revelação da das vencedoras, será na abertura do festival, no dia 16 de abril. Além de Maria Alice, mais 15 participantes estão concorrendo aos títulos.

A vencedora do concurso, além da faixa, vai ganhar também uma moto 0 km. A primeira e segunda princesa, levam celular, brindes e um prêmio em dinheiro. O público presente também concorrerá a uma moto 0 km. Os convites para o baile, que terá show de Fabiano Juffu, Banda Badallados e set do DJ Alan Massini, estão à venda com as candidatas ao título.

O festival, como tradição, será realizado no Parque de Exposições Geraldo Santos, e conta com shows do cantor Amado Batista, da dupla Fernando & Sorocaba, Renato Teixeira, Michele Freire, Gabriel Gava e Bruna Viola. Além do concurso e dos shows nacionais, o festival conta também com queima do alho, sorteio de prêmios e muito mais.

Em busca de realizar o sonho, Micaela tem se esforçado e juntado sua torcida para conquistar o título. Vamos conhecer mais sobre a candidata:

Nome Completo?

Micaela Pagio do Rosário

Apelido?

Mica

Idade?

26 anos

Cidade que representa?

Conceição do Castelo

Por que quer ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Eu gostaria de ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival porque é meu sonho, poder entrar na arena, sentir a emoção, a vibração de todos e representar a festa, o rodeio com todo carinho e simpatia. Poder deixar todos que torcem por mim com muito orgulho. Ser rainha de rodeio tem tudo a ver comigo meu estilo de vida meu trabalho é tudo relacionado ao agro ao country.

O que representaria para você carregar a faixa de rainha do Alegre Rodeio Festival?

Carregar a faixa de rainha do rodeio de alegre significaria muito pra mim seria um momento de muita felicidade de saber que minhas lutas não foram em vão, pois eu fui atrás e conquistei e realizei um dos meus sonhos. Seria um momento muito especial na minha vida, seria um imenso orgulho carregar a faixa de rainha e representar uma festa pela qual sou apaixonada.

Pratica algum esporte?

Não pratico esporte mas amo cavalgar.

Torce para que time?

Flamengo.

Tem algum sonho que ainda não realizou?

Tenho várias sonhos, um deles é montar minha loja country. Outro é construir minha casa.

Qual sua frase ou filosofia de vida?

Ela nunca foi princesa, desde cedo ela precisou trocar a coroa por uma armadura.

Mande um recado para galera que torce por você:

As que estão torcendo por mim, gostaria de dizer que eu vou dar o melhor de mim para poder trazer a faixa para Conceição do Castelo, para poder encher de orgulho todos que me ajudaram me apoiaram que disseram: “Mica a coroa é sua você merece muito ser rainha”. Quero dizer também que espero todos você no dia 16 de abril para curtir o sabadão de aleluia com muita música boa e o desfile das meninas mais lindas do Sul do Estado e ainda concorrer a uma moto zero km. Espero todos vocês minha grande torcida de Conceição do Castelo.

A candidata foi apadrinhada pela Loja Rancho Country, de Conceição do castelo, que cedeu o look para as fotos. A Rancho country, é ponto de venda oficial do Alegre Rodeio Festival.

