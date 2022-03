Senai ES oferece 350 vagas em cursos técnicos à distância

Por Redação - Redação 27

Já pensou em iniciar um curso técnico sem se preocupar em sair de casa? O Senai ES oferece cursos do Ensino à Distância (EAD), que permite maior flexibilidade no horário dos estudos para quem busca se qualificar. São 350 vagas disponíveis e as aulas estão previstas para iniciarem no dia 18 de abril.

As ofertas são para as unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória. Os cursos são nas áreas: Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Eletrotécnica; Segurança do Trabalho e Internet das Coisas (IoT).

O EAD do Senai pode ser acessado por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Também é oferecido suporte técnico para retirar eventuais dúvidas quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

As turmas EAD têm 80% de aulas on-line e 20% de aulas presenciais com a maior estrutura de laboratórios práticos do estado. Ou seja, são quatro dias na semana com aulas on-line e apenas um dia na semana com aulas presenciais.

Os cursos técnicos do Senai ES estão alinhados às maiores necessidades das indústrias capixabas e obtém índices excelentes de aprovação no mercado de trabalho. Na última pesquisa de acompanhamento de egressos realizada pela instituição, 95% das empresas contratantes declararam que preferem profissionais formados pelo Senai-ES na hora de contratar.

Conheça o perfil profissional dos cursos disponíveis:

– Técnico em Mecânica

Desenvolver projetos, aplicar processos de produção mecânica e realizar a manutenção mecânica de máquinas e equipamentos segundo normas técnicas, considerando padrões de qualidade, de saúde e segurança no trabalho e meio ambiente.

– Técnico em Eletromecânica

Realizar a manutenção, a montagem e atuar em projetos elétricos e mecânicos de máquinas e equipamentos, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança e ambientais vigentes.

– Técnico em Logística

Executar, controlar e colaborar no planejamento dos processos e das operações logísticas, atendendo a suprimentos, produção e distribuição de bens e serviços, em conformidade com as normas de saúde, higiene, meio ambiente, segurança e legislação vigente.

– Técnico em Eletrotécnica

Instalar, manter e projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência, cumprindo legislações vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e saúde e, ainda, ambientais

– Técnico em Segurança do Trabalho

Executar ações prevencionistas, monitorar os processos de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho e prestar assessoria em segurança do trabalho de acordo com normas regulamentadoras e princípios de higiene ocupacional, responsabilidade social e sustentabilidade, meio ambiente e promoção à saúde do trabalhador com ética profissional.

– Técnico em Internet das Coisas (IoT)

Desenvolver e implementar soluções com sistemas embarcados e sensoriamento para IoT aplicados ao monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade.

– Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Executar a montagem, instalação, configuração, manutenção de computadores e instalação e configuração de periféricos, realizando suporte técnico ao cliente, aplicando normas técnicas, normas de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.

Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, ou comprovar a conclusão das atividades escolares. As matrículas podem ser realizadas de forma presencial em uma unidade ou pelo e-commerce do Senai ES, acessando aqui.

Mais informações podem ser adquiridas diretamente na unidade Senai de sua escolha ou pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados nacionais e locais).

