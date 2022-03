Segunda feira de adoção de animais da Serra será no parque caminho do mar

Por Redação - Redação 11

Dentro do projeto Arca – Animais Resgatados, Cuidados e Acolhidos, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, realiza no próximo sábado (26), no parque Caminho do Mar, em Bicanga, a segunda feira de adoção de animais recolhidos pelo programa.

A feira acontece entre 14h e 18h. Todos os animais disponíveis para adoção já estão castrados, vacinados e vermifugados.

O objetivo da ação é garantir a adoção de animais que foram resgatados pela Prefeitura. Estarão disponíveis nove cachorros que já estão prontos para um novo lar. Quem desejar adotar um bichano deve ir ao local com os documentos de identidade e assinar um termo de responsabilidade.

O projeto já atendeu 348 animais, com 59 atendimentos com devolução ao tutor e aproximadamente 180 castrações. Foram realizadas ainda 21 adoções até o momento.

Serviço:

Feira de Adoção de Animais da Serra

Local: Parque Caminho do Mar

Dia: 26/03 – Sábado

Horário: das 14 às 18h

