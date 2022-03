Santa Casa de Iúna oferece cirurgias vasculares em parceria com Prefeitura

Por Marcos Freire - Marcos Freire 27

A Santa Casa de Iúna está realizando, pela primeira vez no município, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cirurgias vasculares. Os procedimentos começaram a ser feitos na semana passada e já foram realizadas quatro cirurgias, pela equipe formada pelos médicos Gustavo Heringer Quarto, Danilo Heringer Alcure Quarto e Elisa Lima Alves.

A angiologista Elisa Alves, inclusive, foi contratada pela Prefeitura e está realizando consultas, no município, em sua área. O objetivo é oferecer mais tranquilidade e comodidade aos pacientes oferecendo o atendimento em Iúna. “Agora, a pessoa vai ter um atendimento integral em angiologia e cirurgias vasculares, desde consultas, realização de doppler e cirurgias de varizes na Santa Casa de Iúna”, coloca.

As consultas estão acontecendo desde o início do ano, quinzenalmente. Para agendar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima da residência, para ser avaliado por um médico. Se houver necessidade, a pessoa é encaminhada para a especialista. “A maior finalidade é diminuir a demanda, oferecer um atendimento de maior qualidade aos munícipes e, principalmente, acolher as necessidades da população”, afirma o secretário municipal de Saúde, Durval Dias Santiago Júnior.

Os pacientes que passaram pelas cirurgias, na Santa Casa de Iúna, aguardavam pelo procedimento entre quatro e seis meses. E, de acordo com informações da administração do hospital, a realização dos trabalhos cirúrgicos no local surgiu após a dificuldade de realizar as cirurgias em outros municípios e, principalmente, para atender as demandas. O que deve aumentar com o atendimento de angiologia feito pelo município. “Este é mais um marco para a cidade de Iúna”, destaca o diretor geral da Santa Casa, Ary Leal Faria.

A cirurgia vascular é a especialidade médica que se ocupa do tratamento cirúrgico de doenças das artérias, veias e vasos linfáticos. Atua junto à Angiologia, especialidade responsável pelo estudo clínico dessas doenças. O tratamento cirúrgico pode ser feito de forma convencional – cirurgia através de incisões – ou por dentro dos vasos – cirurgia endovascular.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Iúna

