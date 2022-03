Samu 192 completa um ano de funcionamento em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 18

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) completou, nesta terça-feira (29), um ano de funcionamento em Cachoeiro de Itapemirim.

Com a missão de fazer com que profissionais de saúde iniciem, da forma mais precoce possível, os procedimentos de salvamento de pacientes em situações de urgência e emergência, o serviço conta com três ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado, que funcionam como unidades móveis de saúde.

Em Cachoeiro, a base do serviço fica no bairro Baiminas, instalada junto à Central de Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), de onde partem os veículos para prestar socorro à população.

Até o último mês de fevereiro, as equipes de socorristas do Samu realizaram no município 5.243 atendimentos, das mais diversas naturezas, como mal súbito, surto psiquiátrico, convulsões, acidentes de trânsito e até mesmo partos de emergência.

“Há um ano, o Samu iniciou as atividades em Cachoeiro, prestando atendimento pré-hospitalar em casos de alta complexidade, como AVC, infarto, fraturas graves, entre outras. As unidades de saúde do município estão sendo muito bem atendidas pelo Samu, quanto à transferência de pacientes, o que contribui para ações mais ágeis e dinâmicas antes, durante e após o atendimento”, destacou o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

“O funcionamento do Samu em Cachoeiro é uma conquista muito grande para nosso município. O serviço realizado por essas equipes de socorristas, que estão 24 horas à disposição da população, é de grande importância para o sucesso no atendimento de urgências e emergências, contribuindo para salvar vidas e aumentando ainda mais a qualidade da saúde pública no município”, frisou o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

O Samu 192, que também atende outras cidades da Região Sul, é operado por uma empresa contratada pelo Consórcio Público da Região Pólo Sul (CIM Polo Sul), por meio de processo licitatório. O financiamento é tripartite, com divisão entre União, Estado e Município. Até o momento, a Prefeitura de Cachoeiro já investiu cerca de R$ 2 milhões no serviço.

Veja quando chamar o Samu 192

Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios;

Intoxicação exógena e envenenamento;

Queimaduras graves;

Na ocorrência de maus tratos;

Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em tentativas de suicídio;

Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Afogamentos;

Choque elétrico;

Acidentes com produtos perigosos;

Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns);

Agressão por arma de fogo ou arma branca;

Soterramento, Desabamento;

Crises Convulsivas;

Transferência inter-hospitalar de doentes graves;

Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.

Quando não chamar

Febre prolongada;

Dores crônicas;

Vômito e diarreia;

Levar pacientes para consulta médica ou para realizar exames;

Transporte de óbito;

Dor de dente;

Transferência sem regulação médica prévia;

Trocas de sonda;

Corte com pouco sangramento,

Entorses;

Cólicas renais;

Transportes inter-hospitalares de pacientes de convênio;

Todas as outras situações onde não se caracterize urgência ou emergência médica.

IMPORTANTE: Nestes casos e em todos os casos sem caracterização de urgência ou emergência, o paciente poderá ser encaminhado ao posto de saúde ou então às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) mais próximas.

