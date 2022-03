Saiba quem é a namorada de Leilane Nuebarth, âncora da GloboNews

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 72

Advertisement

Advertisement

Em uma de suas raras aparições com a amada, a jornalista do grupo Globo e apresentadora na GloboNews, Leilane Nuebarth, “quebrou” internet ao aparecer ao lado da namorada, Gaia Maria, na última sexta-feira (4). As duas foram flagradas juntas durante um passeio no shopping e atraíram a atenção do público.

Continua depois da publicidade

As duas estão juntas, assumidamente, desde 2020. Nuebarth foi casada com homens por duas vezes e se relacionou com uma mulher pela primeira vez aos 52 anos. Numa entrevista, no ano passado, Leilane contou como foi assumir um relacionamento homoafetivo após décadas se relacionando com homens.

“Algumas pessoas me falavam: ‘Ah, então você sempre foi gay e foi infeliz porque era casada com um homem’. Não! Eu era feliz com minha vida sexual, amorosa, matrimonial. Só que aí eu me separei e, de repente, as coisas começaram a acontecer e surgiu essa outra emoção, outro sentimento, uma outra atração que eu nunca tinha pensado.”

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].