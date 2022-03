Sábados terão saraus com atividades culturais para crianças em Cachoeiro

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

Uma iniciativa contemplada pela Lei Rubem Braga de Cachoeiro vai promover saraus com atividades culturais ao ar livre para crianças do município, nos dois próximos sábados.

Continua depois da publicidade

Trata-se do projeto Verbinho, uma realização do Grupo Anônimos de Teatro, com produção da Companhia do Outro.

O primeiro evento, no dia 26 de março, será na praça central do distrito de Burarama e o segundo, no dia 2 de abril, na Casa dos Braga, centro da cidade. Ambos ocorrerão a partir das 18h, com entrada gratuita, em Cachoeiro.

As crianças que comparecerem poderão participar de oficinas de contação de histórias com a Cia. Nós de Teatro, de poesia com a escritora Milena Paixão e de ilustração com o cartunista Zé Ricardo.

Continua depois da publicidade

O evento também terá apresentações de artistas locais da música (Amélia Barreto, Alessandra Biato, João de Paula Junior), contação de histórias (Maria Elvira Tavares) e teatro (Amanda Malta e Luiz Carlos Cardoso).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].