Rodeio em Alegre terá escolha da Rainha, shows nacionais, queima do alho e prêmios

Depois de anos sem o festival de Alegre, a cidade voltará a receber um mega evento. É o Alegre Rodeio Festival, que acontecerá nos feriados de Semana Santa, nos dias 16 e 17, e de Tirantes, de 20 a 24 de abril. Serão dois finais de semana com shows nacionais, queima do alho, prêmios, concursos e muito mais, no Parque de Exposições Geraldo Santos.

O rodeio contará com shows de Amado Batista, Fernando & Sorocaba, Renato Teixeira, Michele Freire, Gabriel Gava e Bruna Viola.

Na abertura do festival, no dia 16, acontecerá uma festa típica de rodeio, que é o Baile da Rainha do Rodeio, com a revelação das rainhas e princesas vencedoras do concurso. A vencedora, além da faixa, leva uma moto 0 km.

A primeira e segunda princesas levam brindes e um prêmio em dinheiro. O público presente também concorrerá a uma moto 0 km. Os convites para o baile – que terá show banda Badallados – estão à venda com as 25 concorrentes ao título.

O AQUINOTICIAS.COM vai divulgar as candidatas nos próximos dias, e contar sobre a expectativa de cada uma das 18 selecionadas que vão disputar o título de Rainha e Princesas do Alegre Rodeio Festival.

Queima do alho pela primeira vez no Rodeio de Alegre

Já na Páscoa, no dia 17, acontecerá uma das maiores tradições das festas de peão do Brasil, que é a Queima do Alho, com uma tonelada de costela, almoço tropeiro, concurso de Berranteiros, chegada das comitivas, encontro de violeiros e o show da banda Gargantas de Ouro. As vendas acontecem na portaria do evento.

A segunda semana de atividades do Alegre Rodeio Festival iniciará no dia 20, com uma apresentação da cantora Michele Freire, conhecida por uma voz marcante para o sertanejo e para a música capixaba. A entrada será solidária, mediante a entrega de uma caixa de leite ou leite em pó que devem ser entregues na entrada do rodeio. As doações serão encaminhadas à Casa de Saúde São José, que fica no município.

Shows nacionais

Na quinta-feira, 21, feriado de Tiradentes, acontecerá a apresentação do “Encontro de Gerações”, com Renato Teixeira e Gabriel Gava. Teixeira é o “papa” da música caipira: estourou quando Elis Regina escutou sua “Romaria” e o convidou para gravar. De lá para cá, colecionou sucessos que levará para Alegre: “Tocando em Frente” “Deus e Eu no Sertão” e “Amanheceu Peguei a Viola”, entre outros, que lhe renderam três Grammy Latino.

Gabriel Gava sobe ao palco logo no mesmo dia. O artista é dono de hits como “Delicinha”, com Naiara Azevedo, “Máquina do Amor” e Fiorino – ouvidos por mais de 100 mil pessoas todos os meses somente no Spotify. Só no YouTube, o artista acumula mais de 130 milhões de visualizações.

Na sexta-feira, 22 de abril, sobe ao palco um dos maiores cantores da música nacional e um dos maiores vendedores de discos do país: Amado de Batista. O artista tem mais de 40 anos de carreira, e apresentará ao público presente no Festival um repertório de sucessos como “Folha Seca”, “Princesa”, “Secretária”, “Separação” e “Mulher Carinhosa”.

Já no sábado, 23, sexto dia de evento, quem desembarca em Alegre é a dupla Fernando & Sorocaba, que soma mais de dois mil shows ao longo da carreira. Os cantores somam mais de 3 milhões de fãs no Spotify e mais de 5.7 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming, e são donos de sucessos como “Só não divulga”, “Amor de Despedida”, “Diz pra Mim”, “Amor Perfeito” e “Madri”.

Ingressos

O Alegre Rodeio Festival encerra no domingo, 24, com apresentação de Bruna Viola, pioneira como violeira mulher e vencedora de um Grammy Latino em 2017. A artista soma mais de 220 milhões de reproduções em seu canal no YouTube e tem sucessos como “Quem é Que não Gosta”, gravada com a dupla Bruno & Barreto e “Se Você Voltar”, grava com a dupla “César Menotti & Fabiano.

Os ingressos para os shows nacionais já estão à venda em www.lebillet.com.br. Há também dezenas de pontos de venda físicos espalhados pelo Sul do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A organização exigirá apresentação de comprovante de vacinação com esquema vacinal completo.

Serviço

Alegre Rodeio Festival

Quando: dias 16 e 17, e de 20 a 24 de abril

Onde: Parque de Exposições de Alegre

Venda de ingresso: www.lebillet.com.br e nos pontos de venda físicos

Valor de ingressos individuais de pista/arquibancada: a partir de R$ 90 (meia entrada solidária)

Valor do passaporte de pista/arquibancada: R$ 300 – entrada liberada de 21 a 24 de abril

Valor do Camarote Mix (bar e banheiros exclusivos, ambiente elevado e com vista privilegiada, show com DJs todas as noites): R$ 150/cada dia | R$ 520/pacote 21 a 24 de abril

