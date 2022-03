Roberto Carlos adia show que seria realizado no próximo mês em Cachoeiro para 2023

Por Redação - Redação 19

O cantor e compositor Roberto Carlos não fará mais show em Cachoeiro de Itapemirim no próximo mês de abril. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (4), pela assessoria do artista, que explicou que, por conta da pandemia, prefere deixar a apresentação para 2023.

Roberto Carlos faria seu show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim. A data não chegou a ser divulgada pela assessoria, mas tudo indicava que seria no dia 19, data do seu aniversário, no Estádio Mário Monteiro, o Sumaré.

A agenda, prevista para abril de 2021, quando ele completou 80 anos, já tinha sido adiada para este ano devido à pandemia. Roberto Carlos sairá em turnê pelos Estados Unidos e Canadá ainda no primeiro semestre deste ano. No dia 23 de abril, ele já confirmou sua presença em Orlando, na Flórida.

O show de Roberto Carlos tem um significado único para o turismo de Cachoeiro e do Sul do Espírito Santo. Dessa forma, junto a outros grandes ídolos regionais, como Sérgio Sampaio e Rubem Braga, o cantor das multidões é um grande trunfo para atração de visitantes à cidade.

Essa força do Rei foi debatida durante o Projeto Revelar Cachoeiro, organizado pelo portal Aqui Notícias em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. O projeto tem o objetivo de transformar o turismo no indutor econômico do desenvolvimento não só da Capital Secreta do Mundo, como também dos municípios vizinhos.

