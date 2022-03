R$ 27 milhões: Irupi e Iúna recebem mais investimentos do Governo do Estado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 16

A manhã de segunda-feira (28) começou com boas notícias para os municípios de Irupi e Iúna, na região do Caparaó, sul do Espírito Santo. O Governo do Estado realizou solenidades, nos dois municípios, para fazer o anúncio de investimentos, entregas e repasses de recursos, incluindo o Fundo Cidades. O total de investimentos do governo nos dois municípios chega a quase R$ 27 milhões.

Foram repassados recursos para a realização de obras de infraestrutura e construção de novos equipamentos. Além da elaboração da carteira de projetos estruturantes, aquisição de veículos e maquinário.

O prefeito de Irupi, Edmilson Meirelles, agradeceu ao governador Renato Casagrande e sua equipe, sem esquecer dos deputados que colaboram com sua administração. “Só temos que agradecer ao governador que tem realizado investimentos em todo o Estado”, disse.

Já o prefeito de Iúna, Romário Vieira, também ressaltou que muita coisa está sendo realizada no município com a ajuda do governador Renato Casagrande e sua equipe. Ele também agradeceu aos deputados, vereadores e sua equipe pelo apoio. “E estamos recebendo muito mais do que esses quase R$ 17 milhões, porque também vai ser realizada a recuperação da rodovia entre Iúna e Irupi e o asfalto da BR262 até Pedra Roxa”, destacou.

O secretário de estado de Economia e Planejamento, Gilson Daniel, destacou a importância das obras e que estão sendo repassados R$ 500 mil a cada município para a realização de uma carteira de projetos. “Uma carteira desse valor possibilita que sejam feitos projetos para a captação de até R$ 20 milhões”, afirmou. Ele revelou que os recursos liberados para os municípios de Irupi e Iúna estarão na conta ainda esta semana. “E além de todos esses recursos, serão investidos mais R$ 90 milhões para a recuperação da rodovia que liga Iúna e Irupi e vamos publicar o edital de licitação da construção do trecho da Estrada Parque do Caparaó que vai ligar a rodovia até a BR262, beneficiando várias comunidades da região”, revelou.

O secretário de Governo, Álvaro Duboc – que representou o governador Renato Casagrande que estava em uma agenda fora do Estado, destacou o grande volume de investimentos em Iúna e Irupi. Ele ressaltou o empenho dos deputados estaduais para que haja estabilidade institucional, o que é essencial para que as realizações aconteçam. “Depois das eleições, é importante governar para todos, para os cidadãos, por isso, é preciso haver continuidade nas políticas públicas em favor da população”, disse, citando que o atual governo encontrou muitas obras paralisadas. “Só este ano, foram separados R$ 12,7 bilhões, do orçamento, para investimentos nos municípios”, destacou.

Também estiveram presentes nas solenidades os deputados estaduais Luciano Machado, Dary Pagung e Alexandre Quintino. Além do vice-prefeito de Iúna, Cláudio Deps, a primeira dama de Iúna e secretária municipal de Assistência e Desenvolvimentos Social, Lusmar Souza da Cunha Vieira – Tuca, a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, vereadores e secretários dos dois municípios.

Os investimentos do Governo

Em Irupi, os recursos do Governo do Estado foram destinados para a pavimentação da Serra da Butica, e construção de Ginásio Poliesportivo. Além de uma importante realização que será a reforma e ampliação do Centro Assistencial “Maria Giovannina Gallotti” (Camag), mais conhecido como Lar dos Velhinhos. O investimento total será de R$ 8,5 milhões.

Também foi anunciado o repasse para construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), no valor de R$ 1 milhão, e mais R$ 300 mil para a reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Foi dada, ainda, a Ordem de Serviço para obras de calçamento rural nas comunidades da Serra do Aventureiro e Saçuí, num investimento de R$ 780 mil.

Já Iúna recebeu quase R$ 17 milhões que serão utilizados para asfaltamento de ruas do Centro da cidade e dos bairros Quilombo e Guanabara, além de manutenção de estradas vicinais das comunidades de São José das Três Pontes, São João do Príncipe, Rio Claro, Tinguaciba e Laranja da Terra. Ainda foram liberados recursos para a instalação de uma Academia Popular e a construção de um muro de contenção na Avenida Ademar Vieira da Cunha. Também foi anunciada a construção do Creas e reforma do Cras, assim como a aquisição de uma retroescavadeira, caminhão compactador, de um micro-ônibus e uma van, ambos para a área de assistência social.

