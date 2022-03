Queima do Alho será uma das atrações do Alegre Rodeio Festival

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

Nos feriados de Semana Santa, nos dias 16 e 17, e de Tiradentes, de 20 a 24 de abril, será realizado o Alegre Rodeio Festival, um evento repleto de atrações e muitas novidades para o Sul do Espírito Santo. Entre elas, a Queima do Alho, uma das tradições das festas de peão pelo Brasil.

Continua depois da publicidade

Serão dois finais de semana com shows nacionais, prêmios, concursos e muito mais, no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre. Os shows ficam por conta de Amado Batista, Fernando & Sorocaba, Renato Teixeira, Michele Freire, Gabriel Gava e Bruna Viola.

Uma das atrações – tradicional nos rodeios pelo Brasil –, será realizada pela primeira vez no Sul do Estado: a Queima do Alho. O churrasco terá uma tonelada de costela no fogo no chão e almoço tropeiro.

Além disso, haverá ainda concurso de Berranteiros, chegada das comitivas, encontro de violeiros e o show da banda Gargantas de Ouro.

Continua depois da publicidade

Os ingressos para entrar no evento serão vendidos a R$ 10,00 na portaria. As vendas começam no sábado (16), durante o Baile da Rainha. O churrasco e ao almoço serão vendidos à parte.

Queima do Alho

A Queima do Alho nas festas de peão pelo Brasil, surgiu quando os peões de boiadeiros iam montados em seus cavalos com sua comitiva para Barretos, sempre havia a pergunta de quem iria queimar o alho, e aquele que se dispunha durante a cavalgada, já começava a descascar o alho e colocar na conserva de gordura animal.

Para que, quando chegasse próximo a refeição do almoço ou jantar já estivesse tudo preparado, tornando uma tradição culinária típica, da qual ainda é feita em um fogão improvisado no chão. Hoje na cidade de Barretos, acontece todos os anos o concurso da Queima do Alho, onde os Juízes escolhem a melhor comitiva, com sua melhor apresentação de prato típico.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A queima do alho, se tornou uma grande tradição entre os peões, e a culinária típica de Barretos tornou-se tão atrativa, que, em eventos como a Festa do Peão de Boiadeiros, não pode faltar a tradição da Queima do Alho, concurso que elege a melhor comitiva, pela apresentação de seus pratos.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].