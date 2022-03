Quando a primeira frente fria de 2022 vai chegar no Espírito Santo para aliviar o calorão?

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 203

O calorão dos últimos dias têm nos lembrado a toda hora que ainda é verão. O outono, que começa no dia 20 de março, promete trazer temperaturas mínimas abaixo da média já em abril, segundo os meteorologistas. Mas, enquanto a meia-estação não chega, o jeito é aproveitar os dias de calor e esperar a primeira frente fria – que só deve chegar no outono – com um pouco de alívio para o Espírito Santo.

“Um sistema de alta pressão atmosférica, que fica na costa Leste do Brasil, está impedindo a chegada do ar mais fresco. Ela está bem ao lado do Espírito Santo e, por ser uma grande massa de ar, evita que as frentes frias avancem”, explica o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.

Segundo ele, a previsão é de que, até o fim desta semana, o calor permaneça no Estado. Quanto à próxima semana, Ramos destaca que os meteorologistas ainda estão fazendo análises para verificar se algo vai mudar, especialmente por conta de uma frente fria que causará mudanças no tempo no Sul do país. Mas nada que modifique muito a temperatura em terras capixabas por hora.

“Ainda vamos analisar, com cuidado, a previsão da semana que vem. Em função da interação dos sistemas, devemos analisar com cuidado. É pouco provável a queda de calor, mas podemos ter mudanças na previsão do tempo, com chuvas de verão por causa do tempo abafado e alta umidade do ar”, avalia, explicando que as frentes frias só devem chegar depois da entrada do outono.

