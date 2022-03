Qualificar ES: saiu a lista dos classificados da 1ª oferta do Qualificar ES Mulher On-line

Por Redação - Redação 31

Foi divulgada, nesta quinta-feira (24), a lista dos classificados da 1ª oferta do Qualificar ES Mulher On-line, que contempla 10 mil vagas distribuídas em 10 cursos, com carga horária de 120 horas cada. Os interessados podem consultar todas as informações no site do Qualificar ES: www.qualificar.es.gov.br.

O início das aulas será no próximo dia 29 de março, quando as candidatas classificadas terão acesso ao curso por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), localizado no site do Programa Qualificar ES.

O programa é operacionalizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre os programas Qualificar ES e o Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

A oferta, referente ao Edital Nº 004/2022, contemplou os cursos de Agente Epidemiológico, Auxiliar Administrativo, Cuidador de Idosos, Auxiliar de Creche, Educação Especial e Inclusiva, Inglês Básico, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, Tecnologias Educacionais e Word e Excel.

No primeiro dia de aula, caso a candidata classificada já tenha realizado curso do Programa Qualificar ES, continuará utilizando o mesmo usuário (login) e senha já utilizados em cursos anteriores.

Para as que vão acessar o ambiente virtual pela primeira vez, o usuário (login) será o e-mail cadastrado na inscrição e a senha padrão é Qualificar2022, devendo ser alterada após o primeiro acesso.

Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema em relação ao cadastro e/ou a inscrição, a candidata deverá entrar em contato, imediatamente, com o suporte do programa Qualificar ES, pelo e-mail: [email protected].

O edital está disponível neste LINK.

