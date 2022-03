Projeto cria Rota das Cervejas Artesanais e dos Cafés de Qualidade do Caparaó Capixaba

Por Redação - Redação 37

De autoria do deputado estadual Marcelo Santos, o Projeto de Lei 94/2022 que tramita na Assembleia Legislativa cria a Rota das Cervejas Artesanais e dos Cafés de Qualidade do Caparaó Capixaba para impulsionar os setores turístico e cultural nos municípios de Muniz Freire, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna.

Pelo texto, a Rota, que possui extensão de 90 km, terá início na ES 379, em Muniz Freire, passando por Ibatiba pela BR 262, Irupi, e finalizando na cidade de Iúna.

O principal objetivo do Projeto é integrar as propriedades rurais, as agroindústrias da agricultura familiar, as cervejarias artesanais, as cafeterias, os empreendimentos do ecoturismo, as belezas naturais e arquitetônicas e todos os demais valores culturais e imateriais dos municípios.

O parlamentar ressaltou que a criação da Rota é uma importante iniciativa para impulsionar a economia, gerando novas oportunidades de renda com a comercialização de produtos e serviços, aumentando o fluxo de turistas na região.

“O Caparaó capixaba abriga um território amplo de belezas naturais, com um riquíssimo potencial turístico e histórico cultural que ainda tem muito a ser explorado. Com a criação da Rota, será possível fomentar setores da região, por meio de um roteiro turístico competitivo, de experiências e de valor”, comentou Marcelo Santos, que também é vice-presidente da Assembleia.

Município são destaque na produção de café

O deputado ainda salientou que os municípios que fazem parte da Rota são destaque na produção de café arábica no Estado e estão ampliando cada vez mais a produção de cafés especiais. Além disso, essas cidades já possuem, dentro da possível Rota, em torno de dez cervejarias artesanais com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

