Programa de Estágio 2022 da BRK busca novos talentos com vagas para Cachoeiro

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

O setor de saneamento básico está em constante expansão, com obras de ampliação das redes de água e esgoto e os serviços chegando a mais pessoas no Brasil, proporcionando mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento. Com isso, oferece inúmeras oportunidades de trabalho, inclusive para quem está no início da carreira profissional. Com o objetivo de buscar novos talentos, a BRK está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022.

Continua depois da publicidade

São 100 vagas para atuar nas unidades da empresa espalhadas pelo País, com quatro oportunidades para o município de Cachoeiro de Itapemirim. As inscrições vão até 8 de abril, com vagas direcionadas a novos talentos que estejam cursando ou concluindo a graduação entre junho de 2023 e junho de 2024.

Para a BRK Cachoeiro, podem se candidatar estudantes nas áreas de Manutenção Eletromecânica; Operação; Tecnologia da Informação; e Meio Ambiente (QSSMA). As inscrições estão sendo feitas acessando a página https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiobrk2022. Todo o processo seletivo, formado por cinco etapas, será realizado de forma on-line.

Adriana Altoé Pigatti, responsável pela área de Recursos Humanos da BRK Cachoeiro, ressalta que o Programa de Estágio tem o objetivo de contribuir com a transformação do saneamento no Brasil e de tornar a concessionária mais diversa e inclusiva. Segundo ela, todas as fases da seleção são focadas na escolha de pessoas com tradições e vivências distintas, para que sejam agregados diversos pontos de vista em um mesmo ambiente.

Continua depois da publicidade

“Acreditamos no potencial da diversidade e queremos contar om uma equipe focada em olhar para o futuro, capaz de somar experiências e criatividade ao nosso dia a dia. O Programa de Estágio é um convite aos estudantes que desejam fazer parte do processo de transformação de um serviço essencial no país”, afirma Pigatti.

Os estagiários selecionados terão direito a bolsa auxílio, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro para acidentes pessoais e plano de aprendizado e desenvolvimento.

Confira as vagas do Programa de Estágio para Cachoeiro:

Manutenção Eletromecânica

Advertisement

Continua depois da publicidade

O que faz? Responsável por executar rotinas de manutenção elétrica e mecânica, corretivas e preventivas, visando preservar os padrões técnicos, reduzir ou eliminar falhas na operação.

Cursos Aceitos: Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Mecânica.

Operação

O que faz? Responsável pelo planejamento e programação da operação de tratamento a longo prazo, atuando na busca de inovações tecnológicas e procedimentos para otimização dos resultados e redução de custos, garantindo a funcionalidade das instalações operacionais.

Cursos Aceitos: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Ambiental e Urbana, Engenharia Química, Química, Química Ambiental, Ciências Biológicas, Saneamento Ambiental, Gestão Ambiental e Controle Ambiental.

QSSMA (Qualidade, Saúde, Segurança Do Trabalho E Meio Ambiente)

O que faz? Responsável pela Gestão de Meio Ambiente incluindo licenças ambientais, processos produtivos, auditorias, documentações.

Cursos Aceitos: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Ambiental e Urbana, Engenharia Biotecnológica, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Ciências Biológicas, Química Ambiental, Ciências Biológicas, Saneamento Ambiental, Gestão Ambiental e Controle Ambiental.

Tecnologia da Informação

O que faz? Impulsionar a BRK a transformar o seu negócio oferecendo soluções tecnológicas para suporte, inovação e segurança da informação.

Cursos Aceitos: Todos os cursos relacionados à Tecnologia da Informação.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].