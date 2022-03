Professor cachoeirense promove a inclusão de pessoas com deficiência através da música

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 12

Advertisement

Advertisement

Afinal, todos podem! Porque não? Aprender música é o sonho de muita gente. Alguns dizem que é dom, outros dizem que é prática e outros não tem opinião formada. Alguns começam e desistem, outros nem tentam por acreditar que não conseguem, ou algo do tipo. Pensando em promover a inclusão, um professor de música cachoeirense tem oferecido aulas para pessoas com deficiência.

Continua depois da publicidade

Mesmo com limitações, hoje em Cachoeiro de Itapemirim há um grupo de 20 pessoas com deficiências físicas e visuais, que decidiu encarar o desafio de aprender música, por meio da aula de canto e de violão. Sim, é possível!

Os alunos fazem parte do Projeto Mova-se. As aulas são ministradas às quartas-feiras pelo músico e professor Marcos Norato, fundador do Instituto de Música Norato, que atualmente é apoiado pelo Projeto Reino, idealizado e fundado pelo cantor e compositor Anderson Freire.

Para Ana Maria da Silva, que é deficiente visual e aluna do projeto, a experiência da primeira aula foi espetacular. “Eu gosto muito de música. A sensação de participar desse projeto foi incrível e eu me senti realmente incluída. Sempre quis fazer esse tipo de curso, mas as portas sempre foram fechadas na minha cara, alegavam que não sabiam trabalhar com deficientes visuais. Na oficina eu vi o professor realmente vestindo a camisa, se dispondo a aprender junto com a gente, se colocando no nosso lugar, eu achei tudo isso muito lindo, esse projeto é maravilhoso”, disse.

Professor busca promover a inclusão

Continua depois da publicidade

De acordo com o professor Marcos Norato, o objetivo do instituto, é atuar inteiramente na área musical sem distinção de cor, raça, religião, levando alegria e a motivação as pessoas, nesse caso, com deficiência e necessidades especiais.

“A importância desse projeto em parceria com o Mova-se é imensurável. Agradeço em especial a Mônica Pitanga do Mova-se, pelo carinho e credibilidade e o direcionamento de como trabalhar com essas pessoas incríveis. E ao Anderson Freire, que depositou total confiança para que eu pudesse fazer parte da história de tantas vidas no Projeto Reino”, destaca o professor.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo Anderson Freire, fundador do Projeto Reino, “o objetivo é muito bem definido, é ajudar pessoas e apoiar projetos que ajudam pessoas, independente da religião, esse é o intuito do Reino”, pontua o músico e compositor cachoeirense.

Como participar?

O projeto já está em andamento e terá duração de 10 meses. As aulas acontecem, no bairro Independência, em frente ao ABBA, na galeria do Paulo Fiório, todas às quartas-feiras, das 18h às 20h30.

Contatos:

– Instituto de Música Norato: (28) 99913 5282 – Marcos

– Projeto Mova-se: (28) 99984 3172 – Mônica

Sobre o Instituto de Música Norato

Fundado em 2015, o Instituto disponibiliza para a sociedade, além de aulas regulares, ações dentro as comunidades, oferecendo cursos técnicos em musicalização em diversas especialidades, como: aulas de violão, guitarra, contrabaixo, bateria, piano, saxofone, metais e canto.

Também são desenvolvidos trabalhos de integração social e a prática de desenvolvimento sustentável, adotados por pessoas física e jurídica.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].