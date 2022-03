Prefeitura de Marataízes dá início a distribuição dos "Pontos de Entrega Voluntária" nas escolas

A Prefeitura de Marataízes , através da Secretaria de Meio Ambiente, deu início nesta sexta-feira (25), às entregas dos Pontos de Entrega Voluntária – PEV, nas escolas. A primeira escola a ser contemplada foi a EMEF “Nagib Meleip”, no Bairro Santa Teresa. Além disso, a equipe ministrou uma Palestra sobre Resíduos Sólidos para as turmas de 6° ao 9° ano, explicando o objetivo do PEV e a importância do trabalho de reciclagem e os benefícios para o meio ambiente.