Prefeito de Anchieta palestra para gestores de municípios de Alagoas

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, viajou na última segunda-feira (7), para Maceió (AL), onde foi um dos palestrantes no Seminário Estadual Cidades Empreendedoras, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Continua depois da publicidade

Petri abordou no evento sobre as experiências proporcionadas com o premiado Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, criado na sua primeira gestão, em 2017.

Na ocasião ele falou para 21 prefeitos alagoanos e demais autoridades do estado e representantes do Sebrae-AL. Segundo o chefe do executivo de Anchieta, durante a palestra ele pode falar sobre o trabalho, as conquistas, a realidade e os momentos de superação vividos em sua gestão oportunizado pelo programa que rendeu os prêmios de prefeito empreendedor estadual e nacional.

“Tivermos a oportunidade de falar sobre os desafios e as conquistas de Anchieta, além da importância da cultura empreendedora e da força dos pequenos negócios na economia, na geração de emprego e renda”, completa.

Continua depois da publicidade

Durante o seminário houve palestra com técnicos do Sebrae e do representante do Ministério da Economia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].