"Precisamos ser protagonistas nas decisões", diz secretária de Meio Ambiente de Cachoeiro

Por Adrieny Couto

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim é responsável por formular e coordenar as políticas ambientais do município. Atua na emissão de licenciamentos e na fiscalização de infrações relacionadas ao tema; no desenvolvimento de projetos e programas de proteção e recuperação dos recursos naturais no município; em ações educativas.

À frente da pasta está Luana Fonseca, de 37 anos. Compete a ela e a toda sua equipe, a responsabilidade de desenvolver projetos de áreas verdes em vias públicas, parques, jardins e áreas de lazer, além de realizar atividades relativas aos serviços de arborização, poda e supressão de árvores.

Luana ressalta que “temos que discutir, debater os assuntos inerentes ao nosso país, nosso estado e nosso município. Não podemos ser telespectadoras, precisamos ser protagonistas nas decisões que afetam nossa família, nosso trabalho, nossa vida”. Confira a entrevista.

Neste mês dedicado às mulheres, quais as conquistas até aqui e quais ainda temos para conquistar?

Fazendo uma reflexão histórica, nós mulheres tivemos muitas conquistas como está inserida formalmente no mercado de trabalho, ocupar cargos de liderança, o direito ao voto. No entanto, mesmo com conquistas importantes, ainda precisamos lutar por equiparação salarial, por exemplo. Vemos homens e mulheres ocupando os mesmos cargos, porém com remuneração diferente. Mas acredito que a nossa principal conquista será o RESPEITO, verdadeiro e genuíno, respeito às nossas ideias, respeito à nossa opinião, respeito às nossas decisões, respeito a quem somos. Acredito que essa será nossa maior e principal conquista.

Como é ser mulher nos dias atuais? Quais os lugares de destaque que ainda precisamos lutar para ter mais espaço?

Motivo de orgulho. Somos tantas em uma: mulher, mãe, filha, dona de casa, esposa, líder, colaboradora, enfim, quem mais conseguiria essa faceta?! Mas mesmo sendo multifacetadas, ainda precisamos ocupar lugares que necessitam do nosso olhar, da nossa sensibilidade e de nossa competência, como na política. Em um ambiente predominantemente masculino, precisamos ocupar nosso lugar de fala. Temos que discutir, debater os assuntos inerentes ao nosso país, nosso estado e nosso município. Não podemos ser telespectadoras, precisamos ser protagonistas nas decisões que afetam nossa família, nosso trabalho, nossa vida.

O mês é de comemoração ou reflexão para as mulheres? Por que?

Acredito que seja sim motivo de comemoração pelas batalhas que conquistamos, mas também de reflexão sobre onde estamos, como estamos e onde pretendemos chegar.

Por que ainda temos pouca representatividade na política? O que falta?

Precisamos nos conscientizar de que é nesse espaço, nesse lugar, que são definidas as regras que teremos que seguir. Se não ocupamos esse espaço, se não participamos ativamente das discussões e decisões, se nossa voz não ecoa neste lugar, viveremos a mercê das decisões dos outros.

Como trabalhar e divulgar a valorização na mulher no ambiente de trabalho e social?

Mulher quer ser cuidada, ouvida, respeitada, quer oportunidades iguais, quer voz, vez e lugar. Precisamos oferecer um ambiente onde todas essas questões sejam garantidas e respeitadas.

Como secretária de Meio Ambiente, como avalia seu papel na valorização da mulher neste ambiente? Você tem desenvolvido projetos que envolvam a mulher em sua gestão?

Enquanto secretária de Meio Ambiente procurei valorizar a mulher assegurando a ela seu lugar de fala e oportunizando liderar equipes. Desde que assumi a pasta, os cargos de chefia são ocupados predominantemente por mulheres (apenas uma gerência é ocupada por homem). É o olhar feminino à frente dos projetos, das ações da SEMMA. Acredito na sensibilidade e na competência de nós mulheres.

