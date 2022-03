Ponto de ônibus no Gilberto Machado será realocado para obras em Cachoeiro

Por Redação - Redação 30

Entre os dias 28 de março e 18 de abril, o ponto de ônibus localizado na esquina da avenida Francisco Lacerda de Aguiar com a rua Konrad Adenauer, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, será interditado devido às obras de melhoria do sistema de esgotamento sanitário que serão realizadas próximo ao local.

Com isso, a parada para embarque e desembarque de passageiros será transferida para um ponto provisório, próximo ao Instituto de Oncologia Sul Capixaba (IOSC), localizado alguns metros acima do ponto original.

Além disso, de acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), a vaga de número 1789 do estacionamento rotativo também precisará ficar temporariamente indisponível. Após o término dos serviços, as mudanças serão totalmente revertidas.

Segundo a concessionária de água e esgoto, responsável pela obra, a mudança se faz necessária em virtude da demolição do pavimento de concreto existente na via para o assentamento da nova rede de esgoto, e, também, para que a recomposição do pavimento de concreto tenha tempo suficiente para atingir a resistência adequada.

Para mais esclarecimentos, a população pode contar com a Ouvidoria da Agersa, por meio dos telefones 0800 283 4048 ou (28) 99917-3262, do site agersa.es.gov.br/ouvidoria ou presencialmente, na sede da agência reguladora, no endereço: rua Professor Quintiliano de Azevedo, nº 31, Ed. Guandu Center, 6º andar.

