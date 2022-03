Policiais e Bombeiros Militares definirão apoio à pré-candidatos em plebiscito

Por Redação - Redação 13

Nesta segunda, 21 de março, os Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo começam a decidir quem serão os pré-candidatos apoiados pelas corporações para as Eleições de 2022. A escolha será definida por meio de um plebiscito. A votação não é obrigatória e vai até dia 31 de março, após passar pelas unidades da Polícia Militar (PM) e do Bombeiro Militar (BM) das regiões Norte, Metropolitana e Sul.

O Projeto Político Militar – PPM, como é chamado, é uma iniciativa construída em conjunto por diversas instituições militares do Espírito Santo e visa indicar à sociedade civil nomes da corporação para se apresentarem como pré-candidatos.

Segundo o Cb PM Goes, presidente do PPM, o projeto tem a capacidade de apresentar bons nomes para os diversos cargos, “A nossa força motriz aqui, como são entidades que representam as classes de forma unida, vai entregar para a sociedade capixaba bons candidatos, bons nomes, aptos a sentarem nas cadeiras a que se propuserem e concorrer de igual para igual”.

Para o vice-presidente do PPM, tenente Fernandes do Corpo de Bombeiros, apesar da corporação dos Bombeiros ter um efetivo menor que o da PM, a participação dos pré-candidatos que se apresentaram é algo positivo para os Bombeiros e PMs: “apesar do bombeiro ter um efetivo menor que a nossa co-irmã, Polícia Militar, nossos propensos candidatos têm excelente entrada na PM também, são conhecidos tanto nos Bombeiros quanto na Polícia Militar”, explica o tenente.

O PPM é realizado desde 2002. Atualmente, neste pleito, as instituições responsáveis pelo Projeto são: Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBM-ES), Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires), Associação dos Subtenentes Sarg PM e Bombeiro Militar do ES (ASSES) e Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo (ABMES).

De acordo com o projeto, o Policial e Bombeiro Militar como eleitor espera que o candidato a ser apoiado, caso eleito, cumpra com as três dimensões da sua atuação parlamentar: a de representante, legislador e fiscalizador dos atos e gastos governamentais.

Apesar de faltarem meses ainda para as eleições, toda essa movimentação política se intensifica em função do calendário oficial das eleições, já aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o próximo 2 de abril, por exemplo, todos os candidatos devem estar filiados aos partidos pelos quais pretendem concorrer, exatamente seis meses antes do dia da eleição, 2 de outubro.

