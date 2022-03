Pela primeira vez na história, Muqui terá etapa municipal do Miss Universo

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 49

Advertisement

Advertisement

Com pouco mais de 15 mil habitantes, a histórica e pacata cidade de Muqui, no Sul do Estado, foi escolhida pela primeira vez para receber uma etapa do Miss Universo, coordenada pelo empresário Charles Souza. Além de Muqui, Cachoeiro também foi contemplada.

Continua depois da publicidade

O concurso geralmente elege 12 candidatas em todo o Estado, mas, este ano, ampliou o número de coordenadores municipais, abrangendo mais cidades do interior. O evento histórico vai eleger a Miss Muqui 2022, que concorrerá na etapa estadual.

“Eu passei a minha infância em Muqui e conheço de perto toda cultura que ela possui. Muqui tem uma riqueza espetacular e merece ser representada em eventos maiores, eventos nacionais e até internacionais. Por isso fiz questão de trazer uma etapa municipal do Miss Universo para essa cidade”, ressalta Charles.

O concurso está em andamento e o coordenador explica que as candidatas já foram escolhidas. “Realizamos uma pré-inscrição pelo Instagram e selecionamos cinco candidatas que foram apresentadas no dia 25 de fevereiro”.

Continua depois da publicidade

Agora, as moças selecionadas estão recebendo uma preparação que envolve curso de passarela, de oratória, fotografia e internet. A última etapa será o desfile. “As candidatas não irão apenas desfilar para o júri e para a sociedade Muquiense. Elas estão ensaiando performances culturais sob a direção do preparador artístico Wander Polati que promete um show de representatividade envolvendo o Boi Pintadinho e a Folia de Reis, atrações culturais que fazem parte da essência da pequena Muqui”, frisa Charles.

A coroação da Miss Muqui será no dia 26 de março, às 20h, no Centro Cívico Municipal. O júri será composto, entre outras pessoas, pela coordenadora estadual do concurso, Nabila Furtado, e pela atual Miss ES Eduarda Braum.

Para conhecer as candidatas a Miss Muqui 2022 e saber mais informações sobre o concurso, basta seguir a página oficial do evento @missmuqui.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Miss Universo Espírito Santo

O lançamento oficial do Miss Universo Espírito Santo acontece no final de abril. A atual Miss Universo Espírito Santo é Eduarda Braum, de 20 anos. Natural de Afonso Cláudio, a loira tem 1,86m de altura e pesa 67 quilos. A capixaba chegou ao top 10 do Miss Brasil 2021.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].