Pássaros silvestres e ameaçados de extinção são resgatados pela PM Ambiental em Apiacá

Por Redação - Redação 34

Pássaros silvestres foram resgatados, nessa sexta feira (18), por uma equipe do 2° Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, durante uma operação no Sul do Estado.

Foram apreendidas 33 aves da fauna brasileira, sem registros, mantidos em cativeiro. Dentre eles, algumas espécies como coleiro, trinca-ferro, sabiá, tico tico e catatau. Os pássaros da espécie catatau (Sporophila frontalis), são animais ameaçados de extinção, conforme anexo I da Portaria MMA nº 444 de 17 de dezembro de 2014.

A operação ocorreu no município de Apiacá, sendo identificados e autuados os responsáveis. Todos os animais apreendidos foram encaminhados ao IEMA, para triagem, reabilitação e soltura em habitat natural.

Os autores do crime irão responder pelos atos ilícitos praticados, conforme o Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) com agravantes para casos de animais em risco de extinção, com pena de seis meses a um ano e multa.

A Polícia Militar Ambiental ainda informou que denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia – 181 ou pelo https:/disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.

