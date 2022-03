Parcelamento do alvará busca dar fôlego para empreendedores de Alegre

Por Marcos Freire - Marcos Freire 16

O município de Alegre está oferecendo uma alternativa para facilitar a vida dos empreendedores locais. A Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento (Sefip) está informando que, agora, existe a possibilidade de fazer o parcelamento do Alvará de Localização e Funcionamento.

Conforme o decreto municipal 12.477, publicado no dia 16 de fevereiro deste ano, o pagamento do alvará para o exercício de 2022, agora, pode ser feito em duas parcelas. E a primeira vence neste dia 30 de março. Por isso, a Sefip está lembrando aos empresários do município sobre essa possibilidade. A segunda parcela vence no dia 29 de abril.

Na elaboração do decreto, para oferecer o parcelamento do Alvará de Localização e Funcionamento, a Prefeitura levou em consideração a crise financeira em todo o país, por causa da pandemia do novo Coronavírus. Além disso, Alegre sofreu as consequências das fortes chuvas que castigaram a região no mês de fevereiro, o que também trouxe dificuldades.

Essa é mais uma das ações do Governo Municipal para dar um fôlego financeiro aos empreendedores. O município, com a iniciativa, busca incentivar seus empreendedores, visando a preservação do funcionamento dos estabelecimentos que necessitam do alvará. Levando em conta, principalmente, que esses empreendimentos são fundamentais para a manutenção do emprego e renda de muitas pessoas.

Para ter mais informações sobre o assunto, basta procurar o Setor de Tributação da Prefeitura de Alegre. A sede do Executivo Municipal fica localizada na Rua Doutor Chacon, nº 212, Centro.

