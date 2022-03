“Pão de Açúcar”: Vyni leva bronca da produção ao querer filmar parte íntima de Eliezer

Por Redação - Redação 31

Advertisement

Advertisement

O participante Vyni, do BBB 22, levou uma bronca da produção nesta terça-feira (8) ao querer filmar o pênis de Eliezer. Na sala, Vinicius se aproximou de Eli que estava deitado no chão e, com o celular em mãos e a câmera ligada, tentou registrar a parte íntima do colega.

Continua depois da publicidade

“O que você vai fazer, Vyni?”, questionou Eli, colocando as mãos na frente do órgão genital. Vyni insistiu em fazer a filmagem e disse: “Olha pra cá! Tira a mão. Sai”.

“Não!”, reclamou Eli. Por fim, Vinicius fez uma fotografia e declarou: “Tirei uma foto do Pão de Açúcar.” Depois disso, o sinal de atenção soou na casa. “Vinicius, atenção”, leu Vyni na tela. A atitude de Vyni foi classificada por internautas como “importunação sexual”.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].