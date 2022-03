Pacotão de obras para Cachoeiro é apresentado por Renato Casagrande e Victor Coelho

Por Basílio Machado - Basílio Machado 64

O governador Renato Casagrande e o prefeito Victor Coelho participaram, na tarde desta sexta-feira (25), da solenidade de comemoração pelos 155 anos de emancipação política de Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, Casagrande e Victor anunciaram várias obras e benefícios para o município, naquilo que Victor chamou de o maior pacote de obras da história da cidade. Os investimentos somam R$ 180 milhões em recursos municipais e estaduais.

A solenidade aconteceu ao lado do Palácio Bernardino Monteiro e atraiu grande número de pessoas, políticos e autoridades, como prefeitos e ex-prefeitos e vereadores de diversos municípios da região.

Logo no início da cerimônia, que teve direito à Banda da Polícia Militar, Casagrande anunciou, por exemplo, a autorização do edital para as obras do programa Caminhos do Campo, nos trechos Rodovia do Frade x Santa Izabel (Alto da Gruta) na Rodovia ES-485 e de São Vicente, na localidade de Boa Vista.

O governador também fez a assinatura de Ordem de Serviço para implantação do projeto Calçamento Rural, que vai pavimentar a estrada que liga o Córrego do Brás à localidade de Córrego dos Momos. Muitos moradores dessas localidades foram chamados ao palanque pelo governador para assinarem, como testemunhas, as ordens de serviço.

Ainda em relação a obras de melhorias de estradas vicinais, Casagrande assinou convênio com a Prefeitura de Cachoeiro para elaboração do Projeto Executivo de Pavimentação da Estrada de acesso às Comunidades de Boa Vista e Alto São Vicente, beneficiando o turismo da região, em especial o acesso à Pedra da Penha.

Também foi liberada pelo chefe do Executivo estadual a reforma do CRAS do Bairro Zumbi e o restauro do Palácio Bernardino Monteiro. Na sequência, o governador fez a entrega de cartões do Projeto Bolsa Capixaba e de um caminhão e uma retroescavadeira do Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas (Probacias).

Por parte do prefeito Victor Coelho, foi assinada a ordem de serviço para início da construção do Parque Urbano da Ilha da Luz. O valor da obra, que tem prazo de execução de 240 dias, é de R$ 7.190.854,95. A Prefeitura de Cachoeiro utilizará recursos de uma operação de crédito com o Banco do Brasil e também terá R$ 1,5 milhão da concessionária dos serviços de água e esgoto do município.

Victor Coelho também deu ordem de serviço para construção do novo pavilhão do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, localizado no bairro Aeroporto. A obra custará R$ 8.356.957,52 (recursos federais e municipais) e deve ser concluída em 150 dias.

Na área da saúde, foi dada ordem de serviço para reforma das unidades básicas dos distritos de Córrego dos Monos e de Itaoca (incluindo pronto atendimento), um investimento de R$ 541 mil. Também foi autorizado o início das obras de manutenção nas unidades dos bairros Vila Rica, Jardim Itapemirim, Amaral, Gilson Carone e Aeroporto.

Na área de educação, o prefeito autorizou obras de manutenção nas escolas Maria das Dores Pinheiro Amaral (Elpídio Volpini), Dona Maria Santana (Basileia) e Anacleto Ramos (Ferroviários).

Também foram autorizados serviços de manutenção no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Jardim Itapemirim, nos serviços de acolhimento Aprisco Rei Davi e Recanto da Criança e na sede da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cachoeiro, no bairro Coronel Borges, que foi danificada por incêndio.

Na área da segurança pública, foi firmado termo de compromisso de cooperação técnica junto à Polícia Civil para curso de formação profissional da Guarda Civil Municipal.

Segundo o prefeito, o município tem 16 obras contratadas em fase de finalização. Entre elas, drenagem, pavimentação e contenção nos bairros Gilson Carone, Rubem Braga, Aeroporto, São Lucas, Campo Leopoldina e outros. Reforma do ginásio municipal no Nova Brasília, conclusão do Cras do Alto Independência, adequação do novo Banco de Alimentos, construção da nova unidade de saúde do Zumbi e aplicação de geocomposto para contenção de encostas no bairro Amarelo são outras obras em andamento.

Entre as que serão iniciadas – além da construção do Parque da Ilha da Luz e da reforma do Parque de Exposições, autorizadas nesta sexta-feira – estão novas obras de infraestrutura (drenagem, contenção e pavimentação) nos bairros Agostinho Simonato, São Francisco de Assis, Bom Pastor, Rubem Braga, Village da Luz, Rui Pinto Bandeira e nos distrito de Itaoca, Córrego dos Monos e Soturno. Um total de 80 ruas contempladas, com investimento de mais R$ 33 milhões.

Na lista de futuras obras estão ainda o novo e moderno Centro Operacional da Guarda Civil Municipal e o primeiro Centro de Artes Marciais do município.

Já por meio de convênios com o governo estadual estão garantidas obras como a macrodrenagem da Linha Vermelha (R$ 56 milhões, na primeira fase), o recapeamento asfáltico de vias em diversos bairros (R$ 30 milhões) e a restauração do Palácio Bernardino Monteiro (R$ 2,1 milhões).

“Vamos executar o maior pacote de obras da história do Cachoeiro e teremos, também, grandes investimentos com a parceria fundamental do governo estadual”, destacou o prefeito Victor Coelho.

“Estamos aqui, hoje, celebrando a importância de Cachoeiro para o desenvolvimento do sul do estado. Uma cidade conhecida pelos grandes nomes da cultura e da política merece o reconhecimento e, em consequência, os investimentos que vão melhorar, cada vez mais, a vida das pessoas que vivem aqui”, disse o governador.

