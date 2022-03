Obras do Centro de Referência das Juventudes Cachoeiro entram na reta final

Por Redação - Redação 26

As obras no espaço que vai abrigar o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Rubem Braga, estão na reta final. A reforma, iniciada neste ano, deve ser concluída ainda neste mês. Em breve, o equipamento vai atender às juventudes de toda região de Village da Luz.

Com recursos do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, o imóvel onde já funcionou uma creche da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim recebeu uma nova cara, mais moderna, e está sendo equipado para a oferta gratuidade cursos, oficinas para geração de renda, atividades de esporte, cultura e lazer.

Além disso, o CRJ Cachoeiro de Itapemirim vai ofertar uma gama de serviços voltados para as juventudes, como o acompanhamento integral de jovens para a construção de planos de vida e de trabalho, além do uso livre de computadores.

“Em breve, vamos ter o nosso grande projeto realizado no município e em todo o Estado, que é a implementação de 14 CRJs em dez cidades, para que possamos trazer ainda mais oportunidades para as nossas juventudes. Eles são uma das grandes entregas do Estado Presente e representam o maior investimento já feito às juventudes no Espírito Santo”, pontuou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

O CRJ Cachoeiro de Itapemirim é fruto de uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), com Instituto Ellos de Inclusão Social, definido após ampla seleção pública para fazer a gestão do CRJ.

Obras do CRJ fazem parte do Estado Presente

O projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Dentro desse projeto, serão implantados 14 CRJs em todo o Estado. A previsão é de que eles estejam em funcionamento neste ano, atendendo 65 mil jovens por ano.

