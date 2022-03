Nove pessoas são resgatadas após naufrágio no litoral sul do Rio

Por Estadão - Estadão 28

Uma embarcação naufragou com nove pessoas a bordo, no entorno da Ilha de Marambaia, no extremo sul da restinga de mesmo nome, em Mangaratiba, litoral sul do Rio. As nove pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, numa praia deserta, para onde teriam nadado após o naufrágio. Não houve mortos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Conforme a central de emergências dos Bombeiros do Rio, o resgate foi acionado por volta das 7 horas. A operação de salvamento das nove pessoas terminou pouco antes de 14 horas. Seis vítimas foram resgatadas por uma lancha dos Bombeiros, enquanto outras três foram resgatadas de helicóptero.

