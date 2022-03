“Nasci com dom de não ser domada e sim domar no laço”, diz candidata a Rainha do Rodeio de Alegre

Por Redação - Redação 57

“Eu represento a verdadeira cowgirl, a dona do laço e do pedaço. Rodeio é a minha paixão! Nasci com dom de não ser domada e sim domar no laço!”, com essa afirmação cheia de convicção e muito otimismo, a candidata Maria Aparecida Teixeira Lima, a Cida, de 33 anos, defende sua eleição para ser a primeira Rainha do Alegre Rodeio Festival.

Representando a cidade de Castelo, Cida sonha em carregar a faixa e está confiante no resultado positivo. “Conto com vocês. Juntos somos mais fortes e venceremos!”, disse para sua torcida

A eleição das rainhas e princesas vencedoras do concurso será realizada no dia 16 de abril, durante o Baile da Rainha do Rodeio. A vencedora, além da faixa, leva uma moto 0 km. A primeira e segunda princesas levam brindes e um prêmio em dinheiro. O público presente também concorrerá a uma moto 0 km. Os convites para o baile – que terá show banda Badallados – estão à venda com as 16 concorrentes ao título.

A candidata foi apadrinhada pela loja Rancho Country, de Castelo, que cedeu o look para as fotos. A Rancho Country é ponto de venda oficial do Alegre Rodeio Festival.

A frase resume bem a candidata, que pretende levar o título para o município de Castelo. Vamos conhecer mais sobre Maria Aparecida:

Nome completo?

Maria Aparecida Teixeira Lima

Apelido?

Cida

Idade?

33

Cidade que representa?

Castelo

Por que quer ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Eu represento a verdadeira cowgirl, a dona do laço e do pedaço. Rodeio é a minha paixão, nasci com dom de não ser domada e sim domar no laço!

O que representaria para você carregar a faixa de Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Uma grande honra

Pratica algum esporte?

Não

Torce pra qual time?

Flamengo

Tem algum sonho que ainda não realizou?

Não

Qual sua frase ou filosofia de vida?

Uma vida sem desafio não vale apena ser vivida!

Mande um recado pra galera que torce por você:

Conto com vocês. Juntos somos mais fortes e venceremos!

