Muniz Freire e Aderes traçam diagnóstico de potencial turístico em Piaçu

Por Marcos Freire - Marcos Freire 4

Advertisement

Advertisement

Com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes), do Governo do Estado, a Prefeitura de Muniz Freire está realizando um diagnóstico do potencial turístico do distrito de Piaçu. O levantamento está em sua etapa final, já definindo ações que a municipalidade executa ou tem interesse em executar na localidade.

Continua depois da publicidade

O diagnóstico está sendo feito pelo Instituto Sindimicro, indicado pela Aderes, e os dados foram apresentados pela consultora Cássia Coppo, em reunião realizada na quinta-feira passada, ao prefeito Dito Silva, secretários municipais, vereadores e representantes da sociedade civil. O trabalho foi iniciado em junho do ano passado e contou com o apoio da municipalidade.

Conforme explica Cássia Coppo, o levantamento foi complexo, porque não havia dados dos empreendedores. Contudo, foi feito todo o mapeamento dos atrativos culturais e naturais do distrito, como cachoeiras, rochas, trilhas e igrejas, por exemplo, além de treinamentos e visitas técnicas.

Na fase atual, cada secretaria municipal vai receber um formulário com perguntas e respostas sobre as ações desenvolvidas em suas pastas que deve ser respondido até o dia 7 de abril. “Precisamos de um levantamento sobre as ações que a municipalidade já realizou, as que estão sendo executadas e as que estão sendo planejadas, para Piaçu, inclusive, aquelas que envolvem parcerias com o Estado ou Governo Federal”, destaca Cássia Coppo. O resultado do diagnóstico do potencial turístico de Piaçu deve ser concluído e apresentado a todos os envolvidos, em junho deste ano.

Continua depois da publicidade

Dando exemplos, ela cita algumas ações, como a implantação da calçada cidadã, o embelezamento da cidade e a preservação dos recursos hídricos. “Como se fomentar banho de cachoeira, se o esgoto está caindo na água rio acima? Sabemos que muita coisa é de iniciativa do proprietário e que nem todas as ações necessárias são bem vistas, mas é preciso criar regras para a cidade, dando prazo para as pessoas se adequarem”, aponta. “São medidas que geram conflitos, mas crescer dói, e dói no empreendedor, dói na gestão, dói para os legisladores municipais, mas isso gera benefícios”, pontua Cássia Coppo.

Segundo ela, o poder público tem seu papel, que é fomentar e dar condição para determinada atividade ser executada, destacando que isso também inclui o Legislativo Municipal. “Os vereadores devem criar leis factíveis, para que o turismo se desenvolva, apoiando o município, mesmo quando as medidas não forem populares, em um primeiro momento”, afirma.

O prefeito Dito Silva coloca que acredita no potencial do município e que será feito tudo que depender da atual gestão. “Sempre tive essa visão do nosso potencial. Vejo cidades próximas avançando nessa área, sem ter um terço do que a gente tem em termos de belezas naturais e culturais” afirma. “Tudo que for para capacitar nossa população, terá apoio da Prefeitura”, completa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ele destaca que jovens, filhos de proprietários rurais, acabam procurando empregos para receber um salário mínimo, quando poderiam ganhar mais dentro da propriedade. “Eles podem diversificar as atividades, inclusive no turismo, melhorando a renda e conseguindo qualidade de vida para toda a família”, enfatiza.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Muniz Freire

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].