Muniz Freire conversa sobre autismo nas escolas e com pais de alunos

Neste sábado, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E, para marcar a data, a Prefeitura de Muniz Freire elaborou uma programação conjunta que acontecerá a partir desta sexta-feira, dia 1º, até 8 de abril. O tema da campanha deste ano é “Lugar de autista é em todo lugar”.

A iniciativa está sendo realizada por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, contando com a parceria do Grupo de Mães de Autistas de Muniz Freire, juntamente com a APAE. Parceria que se estende durante todo o ano e não apenas na data em questão.

O tema da campanha será abordado em todas as unidades de ensino, com um linguajar próprio para cada idade. Já nesta sexta-feira, a agenda começa cedo, com palestra na APAE, seguida de carreata pelas principais ruas da cidade.

O município também realiza ações com os professores da Rede Municipal de Educação. Todos estão estudando o assunto para entender e falar sobre o tema que será abordado nas escolas durante a campanha. Ainda é trabalhado um ponto importante para todos os estudantes, mas especialmente delicado para quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA): o bullying.

Este é um dos motivos para o estabelecimento do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo em 2007. O objetivo é difundir informações e combater a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas com TEA que é uma condição permanente. Ou seja, a pessoa nasce com o transtorno e permanece com ele ao longo de toda a sua vida. Os sintomas podem ser reduzidos com o auxílio de uma rede de apoio (terapias, família, amigos, educação, etc.). Isso pode promover maiores possibilidades de desenvolvimento e qualidade de vida dos portadores e suas famílias.

A secretária municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Gessiane Aguiar, coloca que toda a sociedade precisa entender que uma pessoa com autismo tem direito de estar na escola. “Esse é um trabalho feito em parceria com as famílias e abraçamos a causa, não apenas porque é uma obrigação nossa, como escola, oferecer esse atendimento especializado, mas porque, como educadores, temos que combater essa invisibilidade com que muita gente, inclusive outras crianças, tratam os portadores de TEA”, afirma. “Nosso objetivo, desde o início da gestão do prefeito Dito, é uma educação inclusiva”, pontua.

Na Rede Municipal de Educação são atendidas, atualmente, 22 crianças com TEA. A rede possui cinco salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pretende ampliar esse número à medida em que surjam novas demandas. A equipe é multiprofissional e realiza atendimento individual e em grupo, com serviços de estimulação precoce, habilidades comunicativas e comportamentais, habilidades cognitivas, artísticas, sociais, integração sensorial, atividades de vida diária e circuito de habilidades motoras.

Diagnóstico do Autismo

A porta de entrada de pacientes com autismo na rede pública municipal de saúde acontece pelas unidades de saúde. O diagnóstico é feito a partir do relato dos pais e avaliação médica, mas não é fácil de ser identificado. Por isso, a partir do momento que a família suspeita, ela deve ser orientada e atendida, inicialmente, na unidade e, depois, encaminhada para o serviço especializado, se houver necessidade.

Em dezembro do ano passado, atendendo a uma demanda apresentada pelos pais e responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) do município, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma reunião com a presença de pais e responsáveis, além de representantes da Apae. O encontro serviu para estudar propostas de fluxos e protocolos para realizar o atendimento.

A secretária municipal de Saúde, Rita Fonte, destaca que sua pasta aumentou o repasse feito à Apae de Muniz Freire, para que, entre outros serviços, fosse contratada uma fonoaudióloga para atender portadores do TEA. “É preciso, cada vez mais, buscarmos saídas e discutirmos ideias envolvendo o poder público, a sociedade, e entidades, para que possamos oferecer um atendimento mais humanizado, promovendo qualidade de vida, tanto aos pacientes com espectro autista quanto a suas famílias”, afirma.

O que é o TEA?

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta, de forma persistente, a comunicação e a interação social do indivíduo, associado a padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou de atividades. As características comuns do sujeito com TEA incluem rotinas rígidas, maior sensibilidade a estímulos sensoriais e dificuldade em regular e expressar emoções. Esses indicativos são passíveis de serem percebidos precocemente, logo na primeira infância.

As manifestações do transtorno podem variar de acordo com a gravidade da condição autista e do nível de desenvolvimento. Por isso, o uso do termo espectro, uma vez que existem características comuns aos indivíduos, mas sua manifestação é heterogênea.

PROGRAMAÇÃO:

1/4 (sexta)

. 8h – Abertura Oficial no salão da Apae

. 9h – Café da manhã

. 9h30 – Carreata pelas principais ruas da cidade.

4/4 (segunda)

. 9h – Oficina sensorial com os alunos/usuários com T EA.

Mediadora: Bruna Reis (fonoaudióloga pós-graduada em Audiologia e Libras, curso de ABA para pais e aplicadores pela Academia do Autismo com formação avançada em ABA).

. 19h- Palestra com a fonoaudióloga Bruna Reis, no salão da APAE.

Tema: “O desafio de ser mãe/pai, cuidador e responsável pela criança autista”.

5/4 (terça)

. 9h – Oficina de Experiências Gustativas – Alimentação Saudável para os alunos/usuários com TEA.

Mediadoras: Amanda Lopes (nutricionista) e Bruna Reis (fonoaudióloga).

6/4 (quarta)

. Atividades na Educação Infantil.

Tema: “O bullying sofrido pelos autistas”.

7/4 (quinta)

. Atividades no Ensino Fundamental I.

Tema: “O bullying sofrido pelos autistas”.

.19h – Palestra para todos os professores das redes Municipal e Estadual de Muniz Freire (pela Plataforma Zoom) com o psicólogo da Apae de Alegre, Jaylson Nogueira Pereira.

8/4 (sexta)

. Atividades no Ensino Fundamental II.

Tema: “O bullying sofrido pelos autistas”.

