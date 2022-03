Município de Anchieta abre inscrições para elaboração da 1ª etapa do Projeto Orla

Por Redação - Redação 19

Foram iniciadas nesta quinta-feira (3) as inscrições para 1ª etapa da oficina de planejamento do Projeto Orla de Anchieta. A capacitação ocorrerá entre os dias 14 e 18 de março, das 9h às 17 horas, no auditório do “Céu das Artes”.

Para se inscrever basta acessar o link do Projeto Orla, no site do município e preencher o formulário on-line ou presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente. Podem participar representantes de associações de moradores; representantes de atividades econômicas (pesca, turismo, comércio, portuária, etc.); técnicos e gestores públicos; representantes de associações locais; estudantes e professores.

O município iniciou a elaboração do seu primeiro Plano de Gestão Integrada da orla marítima (PGI), um instrumento de gestão urbana, patrimonial e ambiental, através de um processo participativo, transparente e fundamentado na Política Nacional de Gerenciamento Costeiro e na metodologia do Projeto Orla.

“O Projeto Orla consiste em uma ação inovadora que visa aperfeiçoar o ordenamento dos espaços litorâneos e conta com a participação de diversos atores públicos e privados”, explicou a secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins.

Todo o processo de elaboração desse instrumento contará também com a participação de técnicos e gestores da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU/ES) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo (IEMA), que compõem a Coordenação Estadual. A Coordenação Nacional, composta pelo Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Turismo, também acompanhará todo o processo de elaboração e implementação do PGI.

O CEU das Artes fica localizado na Rodovia do Sol, s/n, bairro Guanabara, ao lado do 2ª Cia do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar do ES.

Foram pré-definidas oito Unidades de Planejamento, mas essas unidades poderão ser alteradas nas oficinas:

– UP 01 – Trecho de Iriri a Inhaúma

– UP 02 – Trecho de Inhaúma a Quitiba

– UP 03 – Trecho da Ponte Cônego Barros a Ponta dos Castelhanos

– UP 04 – Trecho da Ponta dos Castelhanos a entrada dos Castelhanos

– UP 05 – Trecho de Castelhanos a Guanabara

– UP 06 – Trecho de Guanabara a Parati

– UP 07 – Trecho de Parati a Ubu

– UP 08 – Trecho da Praia do Além até o limite do município

Informações: (28) 3536-1867

