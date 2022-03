Mulheres da zona rural de Alegre participam de curso sobre produção e qualidade de cafés especiais

Por Redação - Redação 27

Mulheres da zona rural de Alegre participaram do curso “Café com Elas: Produzindo Cafés Especiais”. O evento reuniu 15 participantes de diversas comunidades do município.

O curso foi realizado pelo escritório local do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) de Alegre e pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural da prefeitura do município.

As origens dos aromas e sabores; os pontos críticos da qualidade dos cafés; as características dos cafés especiais; e os desafios e as oportunidades na produção, foram alguns dos temas apresentados às produtoras. O curso foi ministrado pelo técnico do escritório local do Incaper de Muqui e especialista em qualidade de café, Tássio de Souza. A capacitação faz parte da programação do projeto “Elas no Campo e na Pesca”, desenvolvido em parceria com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e o Incaper.

O objetivo foi proporcionar às mulheres mais conhecimentos sobre métodos e técnicas para a produção de café qualidade. A economista doméstica do Incaper, Aline Chaves, ressaltou que o escritório local de Alegre tem a intenção de dar continuidade às ações e aos cursos com as mulheres rurais da cafeicultura. “Ações como essa são muito importantes para as mulheres, sobretudo porque o trabalho delas na propriedade é fundamental, principalmente na produção de café com qualidade”, disse.

“O curso ‘Café com Elas’ foi de grande valia para mim como produtora de cafés especiais. Acrescentou conhecimentos, me incentivou a melhorar na qualidade e abriu novas visões de mercado. Também fortaleceu nossas buscas pela valorização da localidade onde estamos inseridos e o reconhecimento de nossos potenciais enquanto produtoras”, destacou a cafeicultora Doriza Garcia Suhet.

“Essa capacitação para as mulheres cafeicultoras foi o início de muitas ações que pretendemos realizar para nosso público feminino rural, pois será uma forma de fortalecer e incentivar as mulheres do campo a se unirem para a geração de renda e para assumirem o seu protagonismo”, comentou Edlene Barros, secretária executiva de Desenvolvimento Rural de Alegre.

