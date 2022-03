Mudança na diretoria: zootecnista Lázaro Raslan assume cargo de diretor-presidente do Incaper

Por Redação - Redação 12

O zootecnista Lázaro Samir Raslan, de 42 anos, vai assumir o cargo de diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) no lugar do atual titular, Antônio Machado. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado.

Lázaro assume o cargo nesta sexta-feira (1°). O novo diretor-presidente atuava como coordenador regional do Extremo Norte do próprio órgão.

Natural de Teófilo Otoni (MG), Lázaro Raslan reside em Montanha, é graduado em Zootecnia e mestre em Produção de Ruminantes pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Ingressou no Incaper em 2014 como agente de Desenvolvimento Rural e foi chefe do Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Incaper de Montanha.

